Gió Đông Bắc sắp về miền Bắc, Hà Nội có thể giảm 15 độ C chỉ trong nửa ngày

HHT - Đợt nắng nóng sắp qua và miền Bắc sẽ đón gió Đông Bắc khiến trời dịu mát hơn. Nhiệt độ ở nhiều tỉnh thành sẽ giảm nhanh chóng, trong đó Hà Nội được dự báo sẽ giảm khoảng 15 độ C chỉ trong vòng nửa ngày, thời tiết sẽ thay đổi hẳn.

Ngày nóng đỉnh điểm của đợt nắng ở miền Bắc đã qua và từ hôm nay, trời bắt đầu giảm nhiệt nhẹ, tuy nhiên do độ ẩm vẫn cao vào nhiều thời điểm trong ngày (nhất là sáng và tối) nên vẫn gây cảm giác oi bức, khó chịu, những người phải ra ngoài trời nhiều sẽ rất mau mệt.

Đầu giờ chiều nay, nhiệt độ Hà Nội vẫn lên đến khoảng 40oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời) và cùng giờ ngày mai nhiệt độ còn giảm một chút nữa. Từ khoảng tối mai, gió Đông Bắc bắt đầu ảnh hưởng đến miền Bắc nước ta, ban đầu là ở Cao Bằng, Lạng Sơn rồi mở rộng dần.

Gió Đông Bắc về khiến miền Bắc giảm nhiệt khá nhanh, nắng nóng chấm dứt, cảm giác oi bức tan biến. Tại Thủ đô Hà Nội, chiều mai (24/4) nhiệt độ cảm nhận là khoảng 37 - 38oC (là mức nắng nóng) nhưng đến rạng sáng ngày kia (25/5), nhiệt độ sẽ giảm xuống mức 22 - 23oC, tức là giảm khoảng 15oC chỉ trong nửa ngày (12 tiếng).

Các tỉnh thành khác ở Đông Bắc Bộ, đồng bằng Bắc Bộ có xu hướng giảm nhiệt độ tương tự Hà Nội.

Sau đợt gió Đông Bắc này, miền Bắc sẽ lại tăng nhiệt nhẹ nhưng không nóng như hiện tại nữa, và vài ngày sau đó nhiệt độ lại giảm do gió Đông Bắc lại về, dự báo còn có mưa.

Vì nhiệt độ sắp có sự thay đổi lớn và việc này diễn ra tương đối nhanh nên cơ thể có thể khó thích nghi, ngoài ra, sự thay đổi nhiệt độ thế này cũng có thể gây các hiện tượng thời tiết xấu, nên người dân lưu ý lựa chọn trang phục và sắp xếp các công việc cho phù hợp.