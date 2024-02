Giới giải trí xứ Hàn bàng hoàng khi hay tin "cha đẻ" loạt hit của T-ARA, EXID qua đời

HHT - Shinsadong Tiger - "cha đẻ" của nhiều bản hit nổi tiếng trong làng nhạc K-Pop đã bất ngờ qua đời tại nhà riêng ở tuổi 41. TRI.BE thông báo hủy lịch trở lại sau tin tức đau buồn từ nhà sản xuất của nhóm.

Theo thông tin từ SPOTV News, một người quen của Shinsadong cho biết anh đã không thể liên lạc được với Shinsadong Tiger nên đã đến nơi ở và phát hiện ra anh đã qua đời. Hiện tại, cảnh sát vẫn đang điều tra nguyên nhân cái chết của Shinsadong Tiger.

Shinsadong Tiger là tên tuổi nổi tiếng trong làng nhạc K-Pop, là cha đẻ của nhiều bản hit như: Roly Poly (T-ARA), No No No (APINK), Up and Down (EXID), Bboom Bboom (MOMOLAND),...

Sau khi thông tin Shinsadong Tiger qua đời được đăng tải, nhiều nghệ sĩ đã gửi lời chia buồn đến anh. Soyeon (cựu thành viên T-ARA) đã đăng tải trên trang Instagram của mình dòng trạng thái tưởng nhớ tới cố producer.

Soobin (Dal Shabet) đã hoãn buổi phát sóng trực tuyến của mình và đăng tải hình ảnh bìa mini album thứ 7 của Dal Shabet do Shinsadong Tiger chắp bút cùng dòng trạng thái cầu nguyện cho nhà sản xuất.

Đắm chìm trong niềm vui comeback chưa lâu, nhóm nhạc TRI.BE được dẫn dắt bởi Shinsadong Tiger nhận cú sốc khi biết người góp công lớn trong việc xây dựng nhóm lại qua đời đột ngột. Cách đây 2 ngày, Shinsadong Tiger đã đăng tải dòng trạng thái thể hiện sự háo hức của mình với màn trở lại của TRI.BE.

Những hoạt động quảng bá cho album mới của TRI.BE được thông báo bị hủy hoặc hoãn lại để tưởng nhớ nhà sản xuất. Tang lễ của Shinsadong Tiger sẽ được tổ chức tại bệnh viện St. Mary Seoul dưới hình thức riêng tư chỉ có gia đình, bạn bè và đồng nghiệp tham dự theo nguyện vọng của gia đình anh. Người hâm mộ đều tiếc nuối khi hit maker của K-Pop qua đời, càng buồn hơn khi anh chưa thể nhìn thấy nhóm nhạc TRI.BE do mình đỡ đầu bật lên hàng top đã ra đi quá sớm.

Shinsadong Tiger tên thật là Shin Ho Yang, sinh năm 1983 tại Pohang. Shinsadong Tiger ra mắt với tư cách nhà sản xuất âm nhạc vào năm 2005 với album "The Jadu 4" cho The Jadu. Sau này Shinsadong Tiger nổi danh với nhiều các bản hit cho các idol K-Pop như: T-ARA, Apink, BEAST, 4Minute, EXID, MOMOLAND...