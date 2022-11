Giới trẻ Hà thành đổ bộ "The Best Street Style": Phối áo dài với phụ kiện độc đáo chuẩn vintage

HHT - Sau 3 năm vắng bóng, "The Best Street Style" đã trở lại thủ đô Hà Nội. Giới trẻ rủ nhau "lên đồ" với những trang phục độc đáo, hút mắt, thể hiện cá tính riêng chuẩn Gen Z.

Sau 3 năm trì hoãn vì dịch COVID-19, The Best Street Style đã trở lại với chủ đề Taste of Heritage - Cảm hứng di sản. Vì vậy, nhiều bạn trẻ đã lựa chọn áo dài cách tân để tham gia, các trang phục với chất liệu da cũng được ưu ái. Nhiều cách phối đồ sáng tạo đã được giới trẻ Hà thành áp dụng để có được diện mạo nổi bật nhất.

Một tín đồ thời trang dày kinh nghiệm tham gia The Best Street Style đã gây ấn tượng mạnh khi xuất hiện với trang phục được cut-out phá cách mang tên “Sơn son thếp vàng”. Bạn trẻ này tiết lộ đã chuẩn bị trang phục trong 2 tháng, lấy cảm hứng từ các hoành phi câu đối.

Không chỉ có sự xuất hiện của các bạn trẻ mà hội "mẫu nhí" cũng xúng xính tham gia sự kiện với các trang phục cá tính, đáng yêu.

The Best Street Style đang được tổ chức tại 24 Hai Bà Trưng, Hà Nội. Bất cứ bạn trẻ đam mê thời trang nào cũng có thể tham gia "đọ outfit" tại sự kiện này.