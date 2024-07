Giữa bão thị phi, Hoàng Thùy bị đào lại clip từng công khai chê Lona Kiều Loan

HHT - Hoàng Thùy không giấu được sự tức giận và nỗi uất ức khi kể rằng cô bị người khác chê bai "không cùng đẳng cấp", bị chèn ép đến mức "mất job". Nhưng có lẽ nữ siêu mẫu quên rằng chính cô cũng từng chê thẳng thừng một Á hậu khác trong show thực tế.

Ồn ào nhất showbiz những ngày này chính là câu chuyện đấu đá giữa Á hậu Hoàng Thùy và những người có liên quan tới cuộc thi Miss Universe Vietnam 2024. Hoàng Thùy lần lượt tung ra các bài đăng, ảnh chụp màn hình tin nhắn để tố cáo cô bị Dược sĩ Tiến, Hoa hậu Hương Giang và cả siêu mẫu Thanh Hằng chèn ép, tìm cách đẩy cô khỏi chiếc ghế thành viên ban giám khảo.

Hoàng Thùy cho biết cô bị từ chối vì ai đó cho rằng cô “không đủ năng lực”, bản thân Dược sĩ Tiến sau đó cũng gây tranh cãi khi khẳng định mùa thi năm nay có nhiều thí sinh rất mạnh, mạnh đến nỗi “Hoàng Thùy chưa đủ đẳng cấp để ngồi chấm họ". Ai cũng hiểu tâm trạng bức xúc, tức giận của Hoàng Thùy khi bị chê bai thẳng mặt, bị "mất job" phút chót trong khi bản thân đã sẵn sàng.

Tuy nhiên, dân mạng cũng đang đào lại đoạn clip từ chương trình Đại sứ hoàn mỹ (2020). Khi đó, Á hậu Hoàng Thùy, siêu mẫu Minh Tú cùng Á hậu Lona Kiều Loan là ba huấn luyện viên của chương trình. Khi ra tay chiêu mộ thí sinh, Hoàng Thùy và Lona Kiều Loan đều khoe ra hết thế mạnh của mình.

Hoàng Thùy không chỉ dùng đến lợi thế tuổi tác rằng cô hơn Kiều Loan đến 8 tuổi nên kinh nghiệm rõ ràng hơn hẳn, còn quay sang nói gắt với đàn em rằng: "Em nói em ngang hàng với chị, với Tú. You will not be at my level, ok? (tạm dịch: Em sẽ không bao giờ cùng đẳng cấp với chị, okie?)" khi thấy Lona Kiều Loan chia sẻ: "Việc chị Thùy nói về tuổi thì Loan không bàn cãi, vì đó là sự thật. Nhưng cũng phải nói lại lý do vì sao Loan ngồi đây dù bước chân vào showbiz chưa bao lâu".

Thái độ gay gắt của Hoàng Thùy khiến Lona Kiều Loan sững người, mọi người trong trường quay cũng ngỡ ngàng. Ai mà ngờ giờ đây, chính Hoàng Thùy lại rơi vào hoàn cảnh giống như 4 năm trước nhưng vị trí đã đảo ngược khi cô là người bị chê "không cùng đẳng cấp".