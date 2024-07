Trước Minh Kiên, nàng hậu nào từng bị xét nét vì đội vương miện không đúng chỗ?

HHT - Ngay sau khi vướng tranh cãi về thái độ bất ổn, bị cho là thiếu lịch sự trong sự kiện mới diễn ra, Á hậu Minh Kiên đã lên tiếng xin lỗi. Tất cả cũng chỉ vì nàng hậu đội vương miện không đúng chỗ.

Á hậu Minh Kiên vừa vướng ồn ào hành xử thiếu tinh tế, khi cô loay hoay nhìn trước ngó sau, nhấp nhổm trên hàng ghế khách mời đêm Chung kết Mr World Vietnam 2024. Ngay cả khi MC giới thiệu tên Á hậu Đào Hiền, trong khi mọi người vỗ tay chào mừng thì Minh Kiên ngồi ngay cạnh vẫn cứ nhìn ngang nhìn ngửa với biểu cảm bối rối.

Ngay sau đó, Minh Kiên đã gửi lời xin lỗi vì khoảnh khắc khiến khán giả hiểu nhầm. Nàng hậu giải thích rằng khi đó cô đang mải tìm trợ lý để xử lý chuyện vương miện nên vô ý không chào hỏi các đàn chị. Minh Kiên hứa sẽ rút kinh nghiệm sau sự việc này, sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân hơn.

Lý do khiến Minh Kiên nhấp nhổm ngồi không yên thì ai cũng hiểu, là do một mình cô đến sự kiện với vương miện Á hậu trên đầu. Trong khi Hoa hậu Ý Nhi và Bảo Ngọc, những người còn giành thứ hạng cao hơn Minh Kiên ở Miss World Vietnam 2023 lại không đội vương miện. Chính vì thế mà Minh Kiên bối rối, tìm cách tháo vương miện ra để không bị khác biệt so với mọi người.

Thực ra Minh Kiên không sai khi đội vương miện, nhất là khi cô vẫn đang trong nhiệm kỳ. Nhưng hành động này vẫn bị xem là thiếu tinh tế, bởi Minh Kiên đang đến cổ vũ đêm Chung kết Mr World Vietnam 2024 vốn là nơi để các nam vương tỏa sáng. Chính vì thế mà các nàng hậu khác đều cất vương miện ở nhà để nhường sự chú ý cho dàn thí sinh tham gia cuộc thi.

Hoa hậu Bảo Ngọc cũng từng bị cư dân mạng phàn nàn là "quá mê vương miện", sự kiện nào cũng đội vương miện Hoa hậu Liên lục địa. Ai cũng biết Bảo Ngọc rất tự hào với danh hiệu của mình, nhưng mọi người vẫn cho rằng vương miện chỉ đẹp khi xuất hiện đúng nơi đúng thời điểm. Sau đó, Bảo Ngọc đã tiết chế hơn, lựa chọn sự kiện thích hợp mới khoe chiếc vương miện quý giá.