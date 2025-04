Giữa ồn ào kiện tụng, Blake Lively trở lại màn ảnh tiếp tục làm “cô gái thao túng”

HHT - Giữa lúc cuộc chiến kiện tụng với nam diễn viên Justin Baldoni còn chưa ngã ngũ, Blake Lively rục rịch trở lại màn ảnh với phần 2 của một bộ phim được đánh giá là vai đó cô “không cần phải diễn”.

* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phần đầu “A Simple Favor”

Mới đây, trailer cho bộ phim Another Simple Favor đã ra mắt, đây là phần 2 của A Simple Favor. Khi công chiếu vào năm 2018, A Simple Favor đã thu về được gần 100 triệu đôla doanh thu toàn cầu với kinh phí sản xuất 20 triệu đôla. Sau đó, khi lên sóng nền tảng trực tuyến, A Simple Favor tiếp tục thu hút một lượng lớn người xem.

Sau 7 năm kể từ phần đầu tiên, phần 2 đã trở lại mang tên Another Simple Favor. Hai diễn viên trung tâm của phần 2 vẫn là Blake Lively (Gossip Girl) và Anna Kendrick (Pitch Perfect), với cuộc chiến “bạn thù” mới.

Trong phần đầu, câu chuyện của A Simple Favor kể về Stephanie Smothers (Anna Kendrick) - một bà mẹ đơn thân, “nhà quê”, trở nên thân thiết với Emily Nelson (Blake Lively) - một người phụ nữ thượng lưu giàu có, “chanh sả”. Một ngày, Emily đột nhiên mất tích, khiến Stephanie “nổi máu” thám tử. Trong nỗ lực tìm kiếm cô bạn thân mới có, Stephanie lại tìm thấy “dĩ vãng đen tối dễ gì giấu giếm” của Emily.

Cuối cùng, "nhờ ơn" Stephanie, Emily bị kết án 20 năm tù vì tội giết cha và chị gái sinh đôi của mình. Riêng Stephanie, cô trở nên nổi tiếng và thành công khi mở kênh Vlog riêng, trong vai trò là một bà mẹ kiêm “thám tử".

Trong trailer phần 2 Another Simple Favor, có thể thấy Stephanie tiếp tục “phát triển” - trở thành một tác giả chuyên viết về tội phạm có thật. Cô đã viết một cuốn sách kể về những gì đã xảy ra ở phần đầu. Trong một sự kiện ra mắt, “nhân vật chính” của cuốn sách là Emily đột nhiên xuất hiện. Mặc dù mới thụ án được 5 năm tù, nhưng Emily đã được trả tự do, thậm chí còn sắp lấy chồng mới.

Sốc nhất là dù bị Stephanie phá tan kế hoạch lừa tiền bảo hiểm và tống vào tù, Emily vẫn ngỏ lời mời Stephanie làm phù dâu cho mình. Sốc nữa dù đã biết Emily là một kẻ tâm thần giết người và thích thao túng, và có thể sẽ muốn trả thù, Stephanie vẫn đồng ý. Tại Capri (Ý) xinh đẹp - nơi diễn ra đám cưới xa hoa, hỗn loạn lại diễn ra và xác chết lại xuất hiện. “Bản năng thám tử” của Stephanie trỗi dậy, khiến cô một lần nữa lăn xả để giải mã.

Vào đầu tháng 3/2025, Another Simple Favor đã công chiếu ở lễ hội phim và truyền hình SXSW năm 2025, khi cuộc chiến kiện tụng giữa Blake Lively và Justin Baldoni - đạo diễn kiêm nam chính đóng cùng cô trong It Ends With Us trở nên căng thẳng. Điều này khiến bộ phim phần nào bị ảnh hưởng, bị “lu mờ” trước scandal của một trong các diễn viên chính.

Những người được xem sớm Another Simple Favor đều nhận xét phim vẫn rất giải trí, nhưng không bằng phần đầu. Một trong những điểm thú vị và hấp dẫn của A Simple Favor là sự căng thẳng trong trò “mèo vờn chuột” giữa một Stephanie ngây thơ và một Emily bí ẩn. Sang Another Simple Favor, rõ ràng Stephanie không còn ngây thơ nữa và sự bí ẩn của Emily đã trở nên dễ đoán. Dù vậy, phim vẫn được đánh giá 81% “tươi ngon” trên Rotten Tomatoes.

Another Simple Favor sẽ tiếp cận đông đảo người xem hơn khi phát hành trực tuyến trên Prime Video vào ngày 1/5/2025.

Một số bình luận của netizen:

“Tôi nghe nói Blake Lively thậm chí còn không cần diễn trong phim này, cô ấy chỉ cần là mình thôi.”

“Anna và Blake có thể ghét nhau ngoài đời nhưng phản ứng hóa học giữa họ trên màn ảnh thật kỳ diệu.”

“Phần phim đầu tiên rất vui nhộn, nhưng giờ Blake Lively có vụ lùm xùm kia nên tôi không muốn xem phần 2.”

“Không, cảm ơn, tôi sẽ không xem bất cứ phim gì có Blake Lively nữa.”

“Uầy, tôi thích Anna và Blake diễn chung, và tôi thích bộ phim đầu tiên. Chắc tôi vẫn sẽ xem phần này.”

“Tôi ngủ quên trong phần đầu tiên, nên thấy bối rối không biết tại sao và như thế nào mà nó lại có phần tiếp theo. Nó đâu phải là một thành công lớn gì?”