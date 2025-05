Godzilla và Kong “song kiếm hợp bích”: Hai siêu quái thú lại có phim riêng

HHT - Sau thành công của "Godzilla x Kong: The New Empire", hai quái thú nổi tiếng màn ảnh rộng sẽ tái xuất trong phần phim mới toanh với tên gọi "Godzilla x Kong: Supernova".

Hãng Warner Bros. vừa tung đoạn video ngắn "nhá hàng" cho phần kế tiếpcủa mối quan hệ đồng minh nhưng cũng không kém phần căng thẳng giữa Godzilla và Kong. Thông tin nội dung phần mới vẫn chưa được tiết lộ, nhưng theo nhà sản xuất, phần phim lần này sẽ chứng kiến hai “ông lớn” đối đầu với một thế lực đe dọa sự tồn vong của thế giới.

Phần phim mới có tên "Godzilla x Kong: Supernova", hiện vẫn đang trong quá trình sản xuất và dự ra mắt khán giả ngày 26/3/2027.

Trở lại trong dự án lần này có Dan Stevens trong vai Trapper, “nha sĩ quái vật” từng gây chú ý trong The New Empire. Bên cạnh đó, dàn cast cũng quy tụ nhiều tên tuổi như Kaitlyn Dever (The Last of Us), Jack O’Connell (Sinners), Alycia Debnam-Carey (Fear the Walking Dead), Sam Neill (Jurassic Park), Matthew Modine (Oppenheimer) hay Delroy Lindo (The Good Fight).

Theo Variety, bối cảnh chính của phim tiếp tục được đặt tại Queensland (Úc), nơi từng là mái nhà của ba phần phim trước đó. Ngoài ưu điểm về cảnh quan, khu vực này còn được đánh giá cao bởi hạ tầng sản xuất chuyên nghiệp, thu hút các bom tấn Hollywood liên tục đổ về.

Ước tính từ Bộ trưởng Nghệ thuật Queensland, ông John Paul Langbroek cho biết, dự án sẽ tạo ra hơn 400 việc làm và mang lại khoảng 93 triệu AUD (1,5 nghìn tỷ đồng) cho kinh tế địa phương.

Tính đến nay, vũ trụ MonsterVerse đã thu về hơn 2,5 tỷ USD phòng vé toàn cầu, chưa kể bước lấn sân sang mảng trực tuyến với loạt phim Monarch: Legacy of Monsters đang phát hành trên Apple TV+. Thương hiệu cũng cho thấy khả năng mở rộng linh hoạt khi mỗi phần phim đều cố gắng mang đến một lớp nhân vật mới cùng các xung đột hiện đại hơn.

Trước khi Supernova khởi quay, phần phim liền trước là Godzilla x Kong: The New Empire đã lập kỷ lục với doanh thu toàn cầu hơn 570 triệu USD (khoảng 14,8 nghìn tỷ đồng), trở thành tác phẩm thành công nhất trong cả loạt phim. Không chỉ “hốt bạc”, The New Empire còn gây bất ngờ khi tạo được tuyến truyện cảm xúc dành riêng cho Kong - điều từng được coi là xa xỉ với dòng phim quái vật.

Tuy nhiên, sự tăng tốc liên tục về số lượng phim và series khiến không ít khán giả đặt dấu hỏi về định hướng lâu dài của MonsterVerse. Sau một thập kỷ tồn tại và phát triển, vũ trụ quái vật này dường như đang đứng giữa ranh giới mong manh giữa đam mê kể chuyện điện ảnh và kéo dài để phục vụ tham vọng thương mại của các hãng phim lớn.