Hà Nội: Vì sao điểm chuẩn vào lớp 10 THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng giảm "sốc"?

HHT - So với điểm chuẩn vào lớp 10 công lập năm 2023, trường THPT Đoàn Kết (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) giảm hơn 16 điểm, là một trong 10 trường có điểm đầu vào thấp nhất năm nay khiến không ít phụ huynh và học sinh ngỡ ngàng.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã công bố điểm chuẩn vào lớp 10 chiều tối qua 1/7. Theo đó, rất nhiều trường giảm điểm chuẩn. Đặc biệt, có trường có mức giảm kỳ lạ, gây sốc cho nhiều học sinh và phụ huynh. Trong 10 trường điểm chuẩn thấp nhất năm nay có THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng với 23,75 điểm (giảm tới 16,25 điểm so với năm ngoái 2023). Trung bình điểm chuẩn của các trường thuộc tốp thấp nhất chỉ từ 3,6 - 4,5 điểm/ môn.

Năm 2023, trường THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng vốn là trường top giữa nhưng mức điểm chuẩn vọt lên mức tiệm cận các trường tốp đầu với trên 40 điểm (năm 2022 là 38,25 điểm). Điều này khiến nhiều học sinh năm ngoái chọn nguyện vọng 1 vào trường tốp đầu và nguyện vọng 2 vào trường này trượt cả 2 nguyện vọng.

Có lẽ vì vậy mà năm nay, học sinh và phụ huynh có tâm lý lo ngại điểm chuẩn của trường tiếp tục ở mức cao nên không chọn nguyện vọng vào trường khi đăng ký dự tuyển dẫn tới số đăng ký nguyện vọng 1 vào trường thấp hơn chỉ tiêu tuyển sinh được giao. Cụ thể, chỉ tiêu tuyển sinh của trường năm nay là 675 nhưng số đăng ký nguyện vọng 1 vào trường chỉ là 551 (tỷ lệ chọi là 0,82).

Trả lời báo Dân trí, bà Nguyễn Thị Hồng Hải - Hiệu trưởng trường THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng cho hay, năm ngoái trường có mức điểm chuẩn nguyện vọng 1 (NV1) là 40 điểm, NV2 là 41 điểm và NV3 là 42 điểm. Mức điểm này nằm trong top cao của thành phố.

"Do năm ngoái trường có mức điểm chuẩn cao nên có thể năm nay nhiều phụ huynh học sinh lo ngại không dám lựa chọn nguyện vọng vào trường, tỷ lệ học sinh đăng ký vào trường thấp hơn chỉ tiêu được giao, dẫn đến điểm chuẩn giảm sâu", bà Hải nói.

Ngoài ra, nhiều trường tốp đầu năm nay cũng giảm điểm chuẩn. Trường THPT Chu Văn An năm trước có điểm chuẩn cao nhất là 44 thì năm nay giảm còn 42,5 điểm.

Các trường tốp đầu khác như THPT Kim Liên giảm 2,5 điểm; THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm giảm 2,25 điểm; THPT Việt Đức giảm 1,75 điểm; THPT Phan Đình Phùng giảm 1 điểm; THPT Phạm Hồng Thái giảm 3,5 điểm… Đặc biệt, hai trường: THPT Cầu Giấy và THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm năm nay bật ra khỏi Top 10 do điểm chuẩn giảm.

Giải thích về việc trường mình và các trường tốp đầu giảm điểm chuẩn, trao đổi với báo chí, cô Nguyễn Thị Nhiếp - Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An cho rằng mức điểm thi năm nay không thấp hơn năm trước đáng kể nhưng do năm nay chỉ tiêu trường chuyên của Hà Nội và các trường THPT chuyên trực thuộc Sở GD&ĐT Hà Nội đều tăng so với năm trước. Học sinh có học lực tốt đăng ký NV1 vào các trường THPT tốp đầu, đồng thời cũng đăng ký vào THPT chuyên nên khi đỗ trường chuyên, các thí sinh sẽ không học trường THPT không chuyên nữa dù trúng tuyển.

Trong khi các trường tốp đầu và nhiều trường tốp giữa đều giảm điểm chuẩn thì nhiều trường tốp dưới ghi nhận điểm tăng đáng kể. Trong đó, phải kể đến trường THPT Bất Bạt, năm 2023 có mức điểm chuẩn chỉ 17 thì năm nay tăng 8 điểm, lên tới 25 điểm; trường THPT Thọ Xuân cũng tăng tới 5,25 điểm… Các trường khác ở ngoại thành như THPT Bắc Lương Sơn, THPT Lưu Hoàng tăng 3 điểm (từ 17 lên 20 điểm); nhiều trường tăng khoảng 1 - 2 điểm.

Như vậy năm nay đã bớt đi tình trạng chỉ cần 3 điểm/môn cũng trúng tuyển vào trường công. Khoảng cách chất lượng giữa trường nội thành và ngoại thành, giữa trường tốp đầu với trường tốp sau cũng được thu hẹp.

Tổng chỉ tiêu lớp 10 công lập không chuyên tại Hà Nội năm học 2024 - 2025 khoảng 81.200 học sinh (chiếm 61%); tổng chỉ tiêu lớp 10 chuyên là 2.240 học sinh. Từ 13h ngày 10/7 đến hết 12/7, học sinh cần xác nhận nhập học lớp 10 theo hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp.