Hai chị em 6 và 8 tuổi ở Thanh Hóa tử vong bất thường, trước đó hai bé đã ăn gì?

HHT - Chuyến bay của hãng United Airlines đã gặp phải tình huống khẩn cấp sau khi cất cánh vì một lý do hiếm có: Va chạm với thỏ, chứ không phải là chim. Vụ việc này cụ thể thế nào và phi công đã xử lý ra sao?

HHT - Ngày 18/4, Phòng cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương đã xác định được nghi can sát hại 2 cô cháu tại một nhà trọ thuộc phường Tân Bình, TP Dĩ An.