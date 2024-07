Hải Đăng Doo, Công Dương, Captain Boy sẽ bị loại ở live stage 3 Anh Trai Say Hi?

HHT - Gần đây, live stage 3 của chương trình Anh Trai “Say Hi” đang rục rịch quay hình khiến netizen xôn xao dự đoán về những cái tên phải ra về ở tuần này.

Thời gian gần đây, những thông tin xoay quanh 6 cái tên bị loại trong chương trình Anh Trai “Say Hi” trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi khắp mọi diễn đàn. Netizen hoang mang khi trong danh sách "rò rỉ" bên ngoài có rất nhiều gương mặt tiềm năng được khán giả yêu thích.

Một trong những "Anh Trai" vướng tin đồn bị loại gây tiếc nuối có thể kể đến là Captain Boy và Công Dương. Nếu Captain Boy gây chú ý bởi những màn battle chơi chữ cực nghệ khi thi đấu liên minh, đứng sau thành công của hai ca khúc Top 1 là No Far No Star và Bảnh với vai trò đồng sáng tác, thì Công Dương cũng đã có cú “lội ngược dòng” ngoạn mục trong lòng khán giả ở tập vừa qua.

Từ một người “mờ nhạt” ở live stage 1, Công Dương bất ngờ thể hiện khả năng rap cuốn hút với ver rap do nam nghệ sĩ tự viết lời trong Catch Me If You Can. Ngoài ra, anh còn sở hữu khả năng ngoại ngữ tốt, nói được nhiều thứ tiếng.

Phạm Đình Thái Ngân và Đỗ Phú Quí là những nhân vật tiếp theo nằm trong nghi vấn bị loại. Tuy nhiên, đây là những gương mặt không quá gây tranh cãi.

Về phần Phạm Đình Thái Ngân, anh bất ngờ có tour diễn ở xa vào thời điểm ghi hình live stage 3. Điều đó khiến khán giả dự đoán nam ca sĩ sẽ không góp mặt trong công diễn này, đồng nghĩa với việc anh đã bị loại.

Dù có màn thể hiện tốt trong cương vị nhóm trưởng, sở hữu profile khủng khi tham gia nhiều cuộc thi lớn nhỏ, song thái độ của Thái Ngân ở vòng chọn đội khiến một bộ phận khán giả mất cảm tình.

Còn về Đỗ Phú Quí, với thời lượng lên sóng ít ỏi, “mờ nhạt” qua từng stage diễn, anh nhận về nhiều góp ý khi thể hiện mọi thứ nằm trong vùng an toàn và chưa có độ công phá. Đó là nguyên nhân khiến netizen dự đoán rằng anh khó trụ lại được lâu trong chương trình.

Bên cạnh những gương mặt trên, một số cái tên khác nằm trong nhóm nguy hiểm có khả năng bị loại cao bao gồm: Nicky, Tage, Phạm Anh Duy, Dương Domic... Tuy nhiên, mọi thông tin trên chỉ là dự đoán từ phía netizen và dàn "Anh Trai" vẫn chưa chính thức lên tiếng phản hồi về những tin đồn. Kết quả loại trừ sẽ được công bố trong tập phát sóng tuần này.