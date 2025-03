Hàn Quốc ban bố tình trạng khẩn cấp do cháy rừng, nhiều hình ảnh quá đau lòng

HHT - Những đám cháy rừng lan rộng ở nhiều khu vực phía Nam Hàn Quốc đã và đang gây thiệt hại lớn cả về người, về của. Hàn Quốc đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc do cháy rừng, một số nước có nhiều công dân ở Hàn đã thúc giục người dân cẩn thận.

Một số quốc gia đã kêu gọi công dân của nước mình đang ở Hàn Quốc cần liên tục cập nhật thông tin và tuân thủ hướng dẫn của các cơ quan chức năng địa phương trong khi Hàn Quốc nỗ lực khống chế thảm họa cháy rừng kinh hoàng.

Theo trang The Straits Times, Hàn Quốc đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia do cháy rừng và lo ngại rằng có thể sẽ còn có những đám cháy nữa do thời tiết khô và gió mạnh. Mức độ thiệt hại đã khiến những đám cháy rừng lần này - tính tổng cộng lại - là lớn thứ ba trong lịch sử Hàn Quốc, theo trang Korea Herald.

Số người thiệt mạng do cháy rừng đã lên đến 26 người, tính đến sáng nay, theo AP. Trong số đó có cả một phi công - do máy bay dập lửa mà anh lái đã bị rơi, và 4 người lính cứu hỏa. Hơn 24.200 người đã phải sơ tán và hơn 300 công trình bị phá hủy.

Theo trang Yonhap, Đền Gounsa ở Uiseong, một ngôi đền cổ được xây dựng từ năm 681, cũng đã bị lửa phá hủy vào hôm 25/3.

Hôm nay, 27/3, hàng ngàn nhân sự và hàng chục máy bay trực thăng lại đã được huy động để chiến đấu với những ngọn lửa. Như vậy, tính đến sáng nay thì hơn 9.000 nhân sự và khoảng 120 máy bay trực thăng đã được huy động.

Dịch vụ Lâm nghiệp Hàn Quốc - một cơ quan chính phủ - đã nâng cảnh báo cháy rừng lên mức cao nhất, yêu cầu các chính quyền địa phương đưa thêm người để ứng phó trong tình trạng khẩn cấp, thắt chặt việc hạn chế đi vào rừng và các công viên.

Các nhà chức trách ở Hàn Quốc nói, các đội cứu hỏa đã dập tắt được phần lớn lửa từ những đám cháy lớn nhất tại những vùng trọng điểm, nhưng gió và thời tiết khô khiến lửa lại bùng lên và lan ra. Theo CNA, những đám cháy ở riêng huyện Uiseong chiếm 87% thảm họa cháy rừng lần này; những khu vực bị ảnh hưởng nặng khác là các thành phố Andong và Ulsan.