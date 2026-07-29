Hàng trăm cô gái 18, 19 tuổi tới Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026

Lần đầu đến với Hoa hậu Việt Nam trong vai trò thành viên ban giám khảo, MC Trần Ngọc đặt kỳ vọng cao vào dàn thí sinh năm nay.
Anh cho biết vẻ đẹp ngoại hình là điều mà ai cũng thấy được, không cần phải có chuyên môn đều có thể đánh giá được một cô gái có ngoại hình bắt mắt hay không. Do đó, so với yếu tố ngoại hình, anh để tâm nhiều hơn đến sự tự tin, khả năng truyền đạt, khẩu hình, độ ăn ảnh và phong thái.
Qua tiếp xúc với khoảng 50 thí sinh tại phần phỏng vấn kín vào sáng 29/7, MC Trần Ngọc tiết lộ có ấn tượng mạnh với 2-3 thí sinh. Ngoài ra, anh đánh giá các cô gái khác cũng thể hiện tốt.
Lời khuyên của MC Trần Ngọc cho các thí sinh chưa thi là cố gắng tự tin ngay từ những giây đầu tiên, không phải chờ đến khi được hỏi mới thể hiện ra. Theo anh, thời gian dành cho mỗi thí sinh có hạn, ai biết nắm bắt từng khoảnh khắc sẽ ghi điểm đối với giám khảo.
Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 vẫn kiên định với tiêu chí vẻ đẹp nguyên bản. Đối với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, vẻ đẹp tự nhiên của con gái Việt Nam là giá trị cốt lõi, góp phần hình thành nên phẩm chất tốt đẹp của họ.
Ở Vòng Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 khu vực miền Bắc, thí sinh tiến hành đo nhân trắc. Quy trình được thực hiện bởi đội ngũ y bác sĩ có chuyên môn cao.
Khoảng 11h30, 70 thí sinh đã hoàn thành đo nhân trắc.
Các thí sinh có quyền trao đổi và yêu cầu kiểm tra lại kết quả.
Vũ Hồng Hạnh (SN 2003, quê Phú Thọ) từng vào Top 5 Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025, vì vậy cô tự tin hơn khi đến với Hoa hậu Việt Nam 2026. Người đẹp cho biết khoảng thời gian sau cuộc thi trước giúp cô tích lũy thêm kinh nghiệm về trình diễn, giao tiếp và đặc biệt là kỹ năng phỏng vấn.
Theo Hồng Hạnh, điểm cô muốn cải thiện nhất vẫn là khả năng ứng xử trước ban giám khảo. "Tôi hy vọng có thể vượt qua chính mình và đạt được một cột mốc mới tại Hoa hậu Việt Nam", cô nói.
Phạm Thu Anh (SBD 80), quê Bắc Kạn, người dân tộc Tày, vừa tốt nghiệp Học viện Ngân hàng và đang có dự định học cao học. Cô từng vượt qua vòng sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2022 nhưng buộc phải rút lui vì lý do sức khỏe. Bốn năm sau, Thu Anh quyết định trở lại để hoàn thành giấc mơ còn dang dở.
Người đẹp cho biết cô đã cố gắng ngủ sớm trước ngày sơ khảo nhưng vẫn hồi hộp đến mức thức giấc nhiều lần. Thu Anh mong ban giám khảo cảm nhận được sự chân thành và cá tính của mình thay vì một hình ảnh được chuẩn bị quá kỹ. Cô thừa nhận phần thi nhân trắc học là thử thách khiến bản thân lo lắng nhất, song tin tưởng vào quy trình tổ chức chuyên nghiệp của Hoa hậu Việt Nam.
Lấy Hoa hậu Đỗ Thị Hà làm hình mẫu bởi hình ảnh đẹp và sức lan tỏa tích cực sau đăng quang, Thu Anh mong nếu có cơ hội tiến sâu góp phần quảng bá văn hóa, con người và những điểm đến của quê hương Bắc Kạn.
Đoàn Hải Lan (SBD 52, Hà Nội), tốt nghiệp Đại học Điện lực, cho biết bản thân vốn khá nhút nhát. Dù nhiều lần được bạn bè và người thân động viên tham gia các cuộc thi nhan sắc, cô chỉ quyết định đăng ký Hoa hậu Việt Nam khi cảm thấy đã đủ tự tin và có sự chuẩn bị nghiêm túc.
Theo Hải Lan, điều khiến cô lựa chọn Hoa hậu Việt Nam là uy tín lâu năm cùng tiêu chí tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên. Người đẹp có năng khiếu múa và mong muốn thể hiện tốt nhất trong phần gặp gỡ ban giám khảo. Dù chưa từng tham gia bất kỳ cuộc thi sắc đẹp nào trước đây, cô tin sự chân thành và tinh thần sẵn sàng học hỏi sẽ là lợi thế của mình.
Sau khi được phổ biến quy chế thi, các thí sinh bước vào phần thi nhân trắc học. Tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, vẻ đẹp tự nhiên là yếu tố quan trọng hàng đầu. Do đó, nhân trắc học luôn là phần thi đầu tiên và giữ vai trò quyết định. Năm nay, ban tổ chức mời đội ngũ bác sĩ uy tín hàng đầu của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đến kiểm tra nhân trắc học cho các thí sinh. Họ là những người có chuyên môn cao, đảm bảo công bằng cho thí sinh và đáp ứng được yêu cầu của cuộc thi.
Nhà báo Trần Thị Thu Hà - Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Phó Trưởng ban Thường trực Ban tổ chức, phổ biến quy chế dự thi và hướng dẫn các nội dung Vòng Sơ khảo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026.
“Chân thành” là lời khuyên mà nhà báo Thu Hà nhắn gửi đến các thí sinh. Theo bà, ban giám khảo là những người có kinh nghiệm, trong khi ban tổ chức góp mặt trong nhiều mùa thi, tất cả đều có khả năng nhìn nhận và đánh giá con người. Do đó, chân thành là điều quan trọng nhất tại vòng sơ khảo, từ đó tạo được thiện cảm và sự kết nối.
Phát biểu khai mạc Vòng Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam khu vực miền Bắc, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 - khẳng định gần bốn thập kỷ, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam luôn kiên định với bốn giá trị cốt lõi: Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến.
Đó không chỉ là tiêu chí lựa chọn thí sinh, mà còn là “la bàn” để mỗi cô gái trưởng thành hơn sau hành trình này, để hoàn thiện bản thân và trở thành phiên bản tốt đẹp hơn của chính mình.
Trong gần bốn thập kỷ ấy, rất nhiều Hoa hậu, Á hậu và người đẹp trưởng thành từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, tiếp tục học tập, lao động, cống hiến trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Điều đó cho thấy, giá trị của Hoa hậu Việt Nam không dừng lại ở chiếc vương miện, mà được tiếp nối bằng những đóng góp tích cực cho cộng đồng và xã hội.
Đó không chỉ là tiêu chí lựa chọn thí sinh, mà còn là “la bàn” để mỗi cô gái trưởng thành hơn sau hành trình này, để hoàn thiện bản thân và trở thành phiên bản tốt đẹp hơn của chính mình.
Trong gần bốn thập kỷ ấy, nhiều Hoa hậu, Á hậu và người đẹp trưởng thành từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, tiếp tục học tập, lao động, cống hiến trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Điều đó cho thấy, giá trị của Hoa hậu Việt Nam không dừng lại ở chiếc vương miện, mà được tiếp nối bằng những đóng góp tích cực cho cộng đồng và xã hội.
"Ban tổ chức và ban giám khảo sẽ lựa chọn những gương mặt tiếp tục bước vào hành trình Hoa hậu Việt Nam năm 2026. Nhưng, cuộc thi này chưa bao giờ chỉ là hành trình tìm kiếm người đội vương miện. Đó còn là hành trình để mỗi cô gái nhận ra mình có thể mạnh mẽ hơn những gì mình từng nghĩ, bản lĩnh hơn những gì mình từng tin và tỏa sáng theo cách rất riêng của chính mình", nhà báo Phùng Công Sưởng nhấn mạnh.
Dù kết quả thế nào, khi đến với Vòng Sơ khảo phía Bắc, mỗi thí sinh đều có thể mỉm cười và tự hào vì mình đã có một trải nghiệm đẹp cùng Hoa hậu Việt Nam.
Hành trình của Hoa hậu Việt Nam còn ở phía trước, và Vòng Sơ khảo là điểm khởi đầu. Có những ước mơ sẽ được chắp cánh. Và rất có thể, trong số các bạn có mặt tại sự kiện, sẽ có người bước lên sân khấu chung kết tại thành phố Hải Phòng để đón nhận chiếc vương miện của Hoa hậu Việt Nam năm 2026.
"Chúng tôi tin rằng, mỗi cô gái có mặt tại đây đều có vẻ đẹp riêng, và mỗi vẻ đẹp xứng đáng được lắng nghe, được ghi nhận và được trao cơ hội tỏa sáng", nhà báo Phùng Công Sưởng bày tỏ.
Nguyễn Thị Trinh (SN 2005, quê Nghệ An) - sinh viên Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội - cho biết cô gần như thức trắng đêm trước ngày sơ khảo vì hồi hộp. Người đẹp lo lắng về các phần thi nhân trắc học, phỏng vấn kín với ban giám khảo và không biết mình có thể vượt qua vòng sơ khảo hay không.
Trinh cho biết cô đã ấp ủ giấc mơ Hoa hậu Việt Nam từ lâu và quyết định đăng ký để thử thách bản thân. Nhiều người nhận xét cô có nét giống Hoa hậu Đỗ Thị Hà, điều này vừa tạo động lực vừa khiến cô thêm quyết tâm chinh phục vương miện. Để chuẩn bị cho cuộc thi, Trinh dành nhiều tháng tập catwalk, gym, rèn luyện kỹ năng giao tiếp, ứng xử và giảm 5 kg.
Phạm Thị Hậu (SN 2005) cho biết cô và một người bạn đã rủ nhau cùng đăng ký dự thi sau nhiều năm ấp ủ ước mơ. Người đẹp cũng thức gần như trắng đêm, dậy từ 3h sáng để trang điểm và có mặt tại địa điểm sơ khảo từ 6h30, là một trong những thí sinh đến sớm nhất. Để chuẩn bị cho Hoa hậu Việt Nam 2026, cô giảm 4 kg, tập gym khoảng 3 tiếng mỗi ngày và rèn luyện kỹ năng catwalk.
Từng tham gia một số cuộc thi hoa khôi, đây là lần đầu cô góp mặt ở đấu trường nhan sắc cấp quốc gia. Cô mong có dịp gặp Hoa hậu Trúc Linh, người đẹp mà cô yêu mến bởi sự nhẹ nhàng, khiêm tốn và tri thức. Theo Hậu, Hoa hậu Việt Nam là cuộc thi hướng đến hình mẫu người phụ nữ không chỉ đẹp về ngoại hình mà còn có văn hóa, tri thức và khả năng lan tỏa những giá trị tích cực.
Vũ Thị Khánh Vi (SN 2004), cựu sinh viên Đại học Ngoại thương, từng đoạt danh hiệu Người đẹp Toàn năng tại cuộc thi Duyên dáng Ngoại thương. Sau khi hoàn thành việc học, cô quyết định đăng ký Hoa hậu Việt Nam như một dấu mốc để bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân.
Khánh Vi dành khoảng ba tháng chuẩn bị cho cuộc thi với các kỹ năng catwalk, trình diễn, đồng thời phát huy thế mạnh múa, hát và dẫn chương trình. Người đẹp thừa nhận phần phỏng vấn kín khiến cô hồi hộp nhất vì đây là cơ hội trực tiếp gặp gỡ ban giám khảo. Cô cũng bày tỏ sự tò mò khi lần đầu được gặp MC Trần Ngọc ngoài đời.
"Tôi hy vọng có thể đi thật sâu tại cuộc thi. Với tôi, giá trị lớn nhất không chỉ là kết quả mà còn là hành trình được học hỏi và trưởng thành. Khi gặp nhiều thí sinh xinh đẹp, tài năng, tôi càng thấy Hoa hậu Việt Nam là một sân chơi danh giá bậc nhất và mong có cơ hội bước vào nhà chung để tiếp tục hoàn thiện bản thân", Khánh Vi chia sẻ.
Về lý do đăng ký tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026, thí sinh Nguyễn Yến Trang, đến từ Hà Nội, chia sẻ bản thân đang ở độ tuổi đẹp nhất và được nhiều người động viên nên cô muốn thử sức một lần.
Nữ sinh ngành sư phạm tiết lộ phải thức dậy từ 4h sáng để chuẩn bị váy áo, trang điểm. Trời mưa khiến việc đi lại có phần bất tiện. Tuy nhiên, cô khẳng định những trở ngại đó chỉ là nhỏ nhặt, không đáng kể so với sự háo hức được tham gia đấu trường sắc đẹp uy tín số một nước ta.
Cũng như Yến Trang, thí sinh Bùi Mai Linh dậy từ tinh mơ để sửa soạn cho bản thân xinh đẹp, chỉnh tề nhất có thể, sẵn sàng tỏa sáng trong vòng sơ khảo phía Bắc.
Nữ sinh Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết rất vui khi biết chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 lựa chọn Hải Phòng - quê hương cô - làm nơi tổ chức. Cô quyết tâm thể hiện hết sức mình để có thể được tỏa sáng trên sân khấu tại quê nhà.
Hình mẫu lý tưởng của Bùi Mai Linh là Hoa hậu Mai Phương Thúy. Sắc đẹp và trí tuệ của đàn chị truyền cảm hứng cho cô nhiều.
1. Đạo diễn Hoàng Công Cường
2. Nhà thiết kế Lê Thanh Hòa
3. Đại tá, NSƯT Đặng Thái Huyền - Phó Giám đốc Điện ảnh Quân đội
4. Họa sĩ/ca sĩ Phan Minh Châu
5. MC Trần Ngọc
6. Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh
Sau chuỗi sự kiện tuyển sinh sôi động ở nhiều đại học lớn trên phạm vi cả nước, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 đã nhận được hàng trăm hồ sơ đăng ký của thí sinh. Trong đó, nhiều thí sinh là hoa, á khôi từ các cuộc thi nhan sắc trong nước, có ngoại hình nổi bật và khát khao cống hiến những giá trị tích cực cho cộng đồng.
Vòng Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 khu vực phía Bắc diễn ra từ 7h ngày 29/7 tại Khách sạn Sheraton Hanoi West (Hà Nội). Sự kiện có khoảng gần 200 thí sinh tham dự.
Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam luôn giữ vững tiêu chí đề cao vẻ đẹp tự nhiên. Thí sinh sẽ trải qua phần kiểm tra nhân trắc, phỏng vấn kín với giám khảo ở Vòng Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam. Ban tổ chức, ban giám khảo cũng tạo điều kiện để các cô gái khoe tài năng, sở trường.
Khi tham dự Sơ khảo, mỗi thí sinh bắt buộc mang theo căn cước công dân hoặc hộ chiếu bản gốc.
Bên cạnh đó, những ứng viên từng đạt danh hiệu Hoa hậu, Á hậu, Hoa khôi, Á khôi hoặc các danh hiệu nhất, nhì, ba tại các cuộc thi sắc đẹp cấp tỉnh, thành phố, ngành hoặc khu vực diễn ra trong năm 2023 và 2024 cần chuẩn bị thêm bản sao công chứng giấy chứng nhận thành tích (nếu có).