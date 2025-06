Hàng trăm con cá nhảy khỏi hồ nước ở Trung Quốc, nhiều người lo sợ động đất

HHT - Mới đây, tại một hồ nước nổi tiếng ở Trung Quốc có hiện tượng lạ là hàng trăm con cá đồng loạt nhảy lên khỏi mặt nước. Hình ảnh khác thường này khiến người dân địa phương và cả cư dân mạng rất lo lắng, cho rằng đây là điềm báo sắp có động đất. Sự thật là thế nào?

Những người đến ngắm cảnh hồ Điền Trì (thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) vào một ngày gần đây đã rất ngạc nhiên, và không khỏi có chút lo sợ, khi chứng kiến hiện tượng lạ: Hàng trăm con cá đồng loạt nhảy lên khỏi mặt nước, trông chúng có vẻ rất vội vã và lo lắng.

Đây là video:

Những con cá tung người lên khỏi mặt nước, cứ rơi xuống lại nhảy lên liên tục.

Đoạn video này đã được chia sẻ nhanh chóng và cả cư dân mạng lẫn người dân địa phương đều lo sợ, bởi nhiều người tin rằng khi động vật có hành vi khác thường là dấu hiệu sắp có thiên tai; mà nếu cá thi nhau nhảy lên khỏi mặt nước là do ở dưới nước có dao động gì đó, tức là báo hiệu sắp có động đất.

Trước việc người dân lo sợ như vậy, Ban quản lý Hồ Điền Trì Côn Minh cùng một số ủy ban khác đã thực hiện kiểm tra và nói hiện tượng này là phản ứng của cá do lượng oxy trong nước bị thấp chứ không liên quan đến dấu hiệu động đất hay ô nhiễm.

Lý do oxy trong nước giảm là do ngày hôm trước đó có mưa to và một lượng lớn các mảnh vụn bị trôi vào hồ.

Các chuyên gia cũng nói, mặc dù đúng là trước đây có một số chuyện truyền miệng rằng sau khi cá nhảy lên khỏi mặt nước thì động đất xảy ra, nhưng chưa có bằng chứng khoa học rõ ràng nào ủng hộ lý thuyết này. Hơn nữa, cho đến giờ thì vẫn không có dấu hiệu chắc chắn nào để dự báo động đất cả, dù là hành vi của cá hay của động vật nào đi nữa.