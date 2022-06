Harry - Meghan vừa về Mỹ là đăng ảnh mới của con gái, không có ảnh chụp cùng Nữ hoàng

HHT - Vợ chồng Hoàng tử Harry - Meghan Markle đã vừa đăng ảnh mới của cô bé Lilibet - con thứ hai của họ. Vừa rồi, Lilibet cũng về Anh và Nữ hoàng Elizabeth II đã gặp gỡ cô bé lần đầu tiên. Tuy nhiên, nhiều người thắc mắc là vậy tại sao không có một hình ảnh nào của Nữ hoàng và Lilibet?

Nhà Harry - Meghan đã về Anh để dự Đại lễ Bạch Kim mừng 70 năm trị vì của Nữ hoàng, nhưng họ hiếm khi xuất hiện công khai và bỗng lặng lẽ bay về Mỹ từ khi đại lễ còn chưa kết thúc.

Về đến Mỹ, Harry - Meghan đăng ngay một bức ảnh mới mừng sinh nhật con gái Lilibet, mặc dù tiệc sinh nhật được cho là đã diễn ra tại Anh vào vài ngày trước.

Trong ảnh, cô bé Lilibet cười rất tươi, có mái tóc màu hung đỏ giống Harry hồi nhỏ.

Truyền thông ở Anh cho biết, tiệc sinh nhật của Lilibet được tổ chức riêng tư, không phô trương. Đến dự có một số họ hàng và vài người bạn thân. Tuy nhiên, Thái tử Charles và gia đình Hoàng tử William - Công nương Kate được cho là đã không có mặt, không biết vì bận hay có lý do gì. Thái tử Charles và nhà William - Kate có đăng lời chúc mừng sinh nhật Lilibet lên tài khoản mạng xã hội chính thức của họ, nhưng không kèm ảnh như những lời chúc mừng sinh nhật khác. Cũng không hiểu đây có phải là do nhà Harry - Meghan không muốn mọi người đăng ảnh con gái mình hay không.

Nữ hoàng thì đã gặp riêng bé Lilibet từ trước tiệc sinh nhật của bé (không có thông tin rằng bà có dự tiệc sinh nhật không). Nguồn tin độc quyền của tờ The Sun tiết lộ rằng Harry - Meghan muốn đưa nhiếp ảnh gia riêng tới để chụp ảnh Nữ hoàng bế Lilibet nhưng Nữ hoàng không đồng ý. Lý do là vì Nữ hoàng không muốn ảnh bị chia sẻ với truyền thông ở Mỹ. Đây là điều dễ hiểu vì từ xưa đến nay, những hình ảnh công khai của Hoàng gia Anh được kiểm soát rất kỹ, vì thế mà công chúng không thể được thấy những hình ảnh do paparazzi chụp các thành viên Hoàng gia như vẫn chụp các ngôi sao giải trí được.

Theo truyền thông ở Anh thì vợ chồng Harry - Meghan đã không gặp riêng vợ chồng William - Kate, mà chỉ gặp riêng Thái tử Charles thôi.

Thục Hân