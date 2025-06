Harry Potter bản series tiếp tục giới thiệu Molly Weasley, Draco Malfoy mới

HHT - Dàn diễn viên của “Harry Potter” bản mới đang dần hoàn thiện. Những gương mặt mới thủ vai các nhân vật quen thuộc tiếp tục được công bố. Lần này, người mẹ tuyệt vời nhà Weasley hay “kẻ thù truyền kiếp” của Harry Potter, thậm chí cô bạn gái đầu tiên của Ron cùng một số nhân vật khác đã lộ diện.

Katherine Parkinson - Molly Weasley

Trong Harry Potter bản mới, nữ diễn viên Katherine Parkinson sẽ hóa thân thành Molly Weasley - người mẹ tuyệt vời của nhà Weasley, và cũng có thể coi bà là người mẹ thứ hai của Harry Potter.

Ở trong bếp, bà là "số một" với những món ngon tuyệt vời dành cho những người bà yêu thương nhất. Nhưng trong các trận chiến, kẻ thù hãy coi chừng, bởi chiếc đũa phép trên tay bà mạnh mẽ không kém bất kỳ ai.

Katherine Parkinson là một nữ diễn viên tài năng. Cô từng giành giải BAFTA danh giá cho vai diễn trong The IT Crowd. Một số netizen cho rằng Katherine hơi mảnh mai hơn so với hình dung về Molly Weasley trong truyện, nhưng đa số đều đồng ý đây là một lựa chọn diễn viên đầy phép màu.

Lox Pratt - Draco Malfoy

Trái với tin đồn trước đó, vai diễn Draco Malfoy của Harry Potter bản mới không thuộc về diễn viên nhí Dexter Sol Ansell mà là Lox Pratt - cậu bé từng khiến khán giả sửng sốt khi thủ vai “cậu bé hoang dã” Jack trong Lord of The Flies. Trong truyện, Draco Malfoy nhập học trường Hogwarts cùng năm với Harry Potter, đối đầu với Harry cho đến tận năm cuối.

Lox Pratt được đông đảo fan Harry Potter khen ngợi và tin rằng cậu bé sẽ “ăn sạch và không để lại vụn” khi thủ vai Draco Malfoy. Không chỉ phù hợp hoàn hảo về ngoại hình với mái tóc vàng bạch kim, vẻ ngoài quý tộc, ở Lox Pratt còn có khí chất kiêu ngạo và bướng bỉnh "rất Draco".

Johnny Flynn - Lucius Malfoy

Mặc dù nhiều fan của Harry Potter bản phim điện ảnh hy vọng Tom Felton (thủ vai Draco bản cũ) có thể đảm nhận vai Lucius Malfoy ở Harry Potter bản mới, nhưng vai diễn này đã “chốt đơn” Johnny Flynn. Anh quen thuộc với khán giả qua một số vai diễn như David Bowie trong Stardust (2020), Mr. Knightley trong Emma (2020)...

Dù có vẻ ngoài được đánh giá là không “bảnh bao” như Lucius Malfoy của Harry Potter bản cũ nhưng nhiều khán giả tin tưởng vào khả năng diễn xuất của Johnny Flynn. Anh sở hữu nội lực diễn xuất đủ mạnh để thổi vào nhân vật này một khí chất ngạo nghễ, toan tính và nguy hiểm.

Điều khiến một số fan thắc mắc là tại sao Lucius Malfoy đã xuất hiện trong mùa đầu tiên của Harry Potter bản mới? Bởi theo truyện, phải đến tập 2 nhân vật này mới lộ diện.

Leo Early - Seamus Finnigan

Trong truyện, Seamus Finnigan là một trong những người bạn cùng Nhà Gryffindor của Harry Potter. Seamus là phù thủy lai khi mẹ cậu là phù thủy, nhưng bố là Muggle (người thường). Vai diễn này trong Harry Potter bản mới được đảm nhận bởi Leo Early.

Nhiều bình luận khen ngợi Leo Early quá đáng yêu và không thể chờ để được xem khoảnh khắc cậu bé mới đến trường Hogwarts đã làm nổ tung mấy cái vạc. Chắc sẽ vừa hài, vừa đáng yêu gấp bội!

Alessia Leoni - Parvati Patil

Vào năm thứ tư Harry Potter học ở Hogwarts, Parvati Patil chính là cô gái đã cùng cậu tham dự vũ hội. Cô còn có một người em gái cũng học ở Hogwarts tên là Padma. Trong khi Parvati Patil được phân loại vào Nhà Gryffindor thì Padma được xếp vào Nhà Ravenclaw.

Một số netizen thắc mắc không rõ cô bé Alessia Leoni có đóng luôn vai Padma hay không, bởi trong truyện đây là cặp chị em sinh đôi.

Sienna Moosah - Lavender Brown

Trong truyện Harry Potter, Lavender Brown là một phù thủy thuần chủng, được phân loại vào Nhà Gryffindor. Cô từng có mối tình ngắn ngủi với Ron Weasley - nhưng đó là câu chuyện của giai đoạn gần cuối bộ truyện chứ chưa phải thời điểm hiện tại.

Vai diễn này trong Harry Potter bản mới được thủ diễn bởi Sienna Moosah. Nhiều bình luận viết rằng thoạt nhìn đã thấy cô bé là một Lavender hoàn hảo, với đôi mắt đầy mộng mơ - Lavender đặc biệt yêu thích bộ môn Bói toán ở Hogwarts.

Bel Powley - Petunia Dursley

Nữ diễn viên Bel Powley sẽ đảm nhận vai Petunia Dursley trong Harry Potter bản mới. Đây là dì ruột của Harry, người đã nuôi lớn cậu sau khi bố mẹ cậu qua đời, nhưng cũng là người đã nhốt thế giới pháp thuật ngoài cánh cửa nhà số 4 đường Privet Drive.

Diễn xuất từ khi còn là một thiếu niên, Bel Powley là một nữ diễn viên bền bỉ và đáng tin cậy. Cô từng gây ấn tượng với vai diễn công chúa Margaret trong A Royal Night Out, từ đó nhận được đề cử ở hạng mục Diễn viên mới triển vọng nhất cho giải thưởng phim độc lập ở Anh.

Daniel Rigby - Vernon Dursley

Người chồng hay đỏ bừng cả mặt vì tức giận của Petunia - Vernon Dursley, dượng của Harry Potter trong bản phim truyền hình cũng đã lộ diện. Vai diễn này được giao cho Daniel Rigby. Anh là một diễn viên tài năng, từng đoạt giải BAFTA danh giá.

Điều khiến nhiều người ngạc nhiên là Daniel Rigby trông “phong độ" hơn hình dung về dượng Vernon trong bộ truyện. Do đó, sự tò mò mỗi lúc một dâng cao, nhiều netizen bình luận họ rất ngóng đợi được trông thấy bộ phận hóa trang làm việc và khiến dượng Vernon mới trông "bồng bềnh" hơn.

Bertie Carvel - Cornelius Fudge

Nam diễn viên Bertie Carvel được công bố sẽ đảm nhận vai Cornelius Fudge - Bộ trưởng Bộ Pháp thuật trong Harry Potter bản mới. Điều này khiến nhiều netizen ngạc nhiên, bởi sự xuất hiện của nhân vật này trong mùa đầu tiên được cho là quá sớm. Do đó, có “thuyết âm mưu” cho rằng Max (HBO) đang quay cùng lúc mùa 1 và mùa 2.

Bertie Carvel là một diễn viên sân khấu kỳ cựu của Anh, từng xuất hiện trong The Crown và sắp tới là phần phim ngoại truyện của Game of Thrones mang tên A Knight of The Seven Kingdoms.