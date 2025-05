Harry Potter bản truyền hình ra mắt Draco Malfoy mới, hoàn hảo không kém bản cũ?

HHT - Sau bộ ba Harry - Ron - Hermione, “Harry Potter” bản phim truyền hình tiếp tục công bố gương mặt diễn viên nhí thủ vai Draco Malfoy, được nhận xét là hoàn hảo không thua kém bản cũ. Thực hư thế nào?

Hai ngày trước, Max (HBO) đã công bố ba gương mặt diễn viên nhí sẽ thủ vai bộ ba phù thủy Nhà Gryffindor Harry - Ron - Hermione trong Harry Potter bản phim truyền hình. Cộng đồng Potterhead - những người yêu thích Harry Potter - vẫn còn đang bàn luận xôn xao thì một gương mặt diễn viên nhí khác lại xuất hiện, được cho là sẽ đảm nhận vai Draco Malfoy - “kẻ thù” của Harry Potter trong những năm tháng cậu học ở trường phù thủy Hogwarts.

Đó là Dexter Sol Ansell, diễn viên nhí người Anh, sinh ngày 16/9/2014. Ngoại hình và khí chất của Dexter Sol Ansell được khen ngợi là hoàn hảo với Draco Malfoy - nhân vật có xuất thân giàu có, gia đình quyền lực, tính cách kiêu ngạo trong Harry Potter. Vai diễn nổi bật trước đây và cả vai diễn sắp tới của cậu bé cũng là kiểu nhân vật có thần thái tương tự như Draco Malfoy.

Gia tài sự nghiệp của cậu bé 10 tuổi này đã kịp giắt túi vài tác phẩm lớn: Đóng một số series như Emmerdale và The Midwich Cuckoos, vai Coriolanus Snow thời thơ ấu trong The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes…

Sắp tới, cậu bé sẽ vào vai Egg - Hoàng tử Aegon Targaryen, người sau này sẽ trở thành Vua Aegon V Targaryen trong loạt phim A Knight of The Seven Kingdoms. Đây là phần phim được xem là ngoại truyện củaGame of Thrones. Bộ phim sẽ đưa khán giả trở lại Westeros khoảng một thế kỷ trước các sự kiện trong Trò Chơi Vương Quyền, khi rồng vẫn còn bay trên bầu trời và nhà Targaryen vẫn trị vì trên Ngai Sắt.

Dù có một số tín hiệu khả quan như Dexter Sol Ansell đã nhấn thích một số bình luận về Draco Malfoy gần đây, cũng như theo dõi tài khoản IG của Harry Potter cùng Warner Bros. Studios Leavesden, nhưng đây vẫn chỉ mới là tin đồn. Max chưa công bố thêm diễn viên nào mới sau bộ ba Harry - Ron - Hermione.

Thực tế, từ năm ngoái, các fan Harry Potter đã nhất mực đề cử Dexter Sol Ansell vào vai Draco Malfoy. Nay khi bộ ba Harry - Ron - Hermione của Harry Potter bản mới đã ra mắt, các fan lại làm chủ đề này nổi lên lần nữa.

Một số bình luận của netizen:

“Cậu bé hoàn hảo, nhưng trông có vẻ hơi trẻ so với những diễn viên nhí khác?”

“Cậu bé có đôi mắt của một đứa trẻ giàu có, giống như Draco Malfoy. Hoàn hảo!”

“Nếu ai đã xem cậu bé này đóng vai Coriolanus Snow thì tố chất nhà giàu như có sẵn trong máu.”

“Có ai để ý là tên các diễn viên nghe như tên phù thủy thực sự không? Arabella, Alastair, Dominic, Dexter Sol Ansell??? Tôi thích vô cùng í!!!”

“Nếu tin đồn đóng Draco Malfoy trở thành sự thật, với A Knight of The Seven Kingdoms và Harry Potter, cậu bé này có sự nghiệp hơi bị lẫy lừng từ khi còn bé đấy.”

“Nhưng mà cậu bé sẽ đóng hai phim cùng lúc hả? Ngoại truyện Game of Thrones và Harry Potter? Có quá sức không?”

“Ồ, tôi thích điều này, hy vọng nó sẽ trở thành sự thật. Và sẽ càng tuyệt vời nếu Tom Felton trở lại Harry Potter bản series và đóng Lucius Malfoy.”

“Chưa xem phim nhưng nhìn ảnh thôi thì tôi thấy cậu bé quá dễ thương và ngây thơ để vào vai Draco Malfoy.”

“Tại sao tất cả đều hoàn hảo, ngoại trừ Snape?”