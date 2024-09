Hậu trường Chung kết Anh Trai Say Hi: Rhyder trao lại giải thưởng cho mẹ và dì

HHT - Ngay khi sóng livestream vừa kết thúc, loạt khoảnh khắc vừa xúc động vừa đáng yêu của dàn Anh Trai "Say Hi" trên sân khấu Chung kết đang thu hút sự quan tâm lớn từ khán giả.

Đêm Chung kết - Trao giải Anh Trai "Say Hi" mùa đầu tiên đã diễn ra với kết quả chung cuộc: Quán quân HIEUTHUHAI, Á quân Rhyder và nhóm nhạc Best 5 gồm: HIEUTHUHAI, Rhyder, Quang Hùng MasterD, Đức Phúc, ISAAC.

Sau hơn 2 tháng phát sóng, 30 Anh Trai của chương trình đã thành công để lại nhiều ấn tượng với loạt sản phẩm âm nhạc liên tục lọt Top Trending, viral khắp các nền tảng. Bên cạnh đó, mối quan hệ "tình thương mến thương" hay những "nhân cách thật" của dàn Anh Trai cũng nhận được nhiều tình cảm từ khán giả.

Mới đây, đoạn clip bắt trọn khoảnh khắc HIEUTHUHAI dù đạt ngôi vị cao nhất lại có cách "ăn mừng" khá đặc biệt đã nhận được hơn 500K lượt xem. Cụ thể, sau khi sóng livestream và khoảnh khắc trao giải vừa kết thúc, "đội trưởng Trần" đã ngay lập tức đi lùi về phía sau các anh em khác thay vì đứng ở vị trí trung tâm. Netizen nhận ra hành động này của HIEUTHUHAI đến từ thói quen "né center", luôn đứng ở vị trí ngoài cùng hay phía sau những đồng nghiệp khác dù là ở Anh Trai "Say Hi" hay 2 Ngày 1 Đêm.

Tình đồng đội của GERDNANG một lần nữa khiến netizen xúc động bởi hình ảnh HURRYKNG đứng từ xa để chụp hình HIEUTHUHAI cùng boyband mới. Nhiều khán giả mong rằng sau khi Anh Trai "Say Hi" kết thúc, tổ đội rap này sẽ sản xuất thêm nhiều series đời thường cùng nhau để "xem cho đỡ nhớ".

Xuất sắc ngôi vị Á Quân, Rhyder đã trao lại giải thưởng này cho... mẹ và dì của mình. Khi sóng trực tiếp vừa ngắt, nam ca sĩ Gen Z đã nhanh chóng chạy đến và "ôm cứng ngắc" hai người thân đang đứng chờ dưới sân khấu. Anh chàng còn vô tư nói với mẹ và dì: "hai mẹ cầm cái này (giải thưởng) đi, cầm về luôn" khiến netizen vừa thích thú vừa xúc động.