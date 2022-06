Hé lộ hình ảnh đầu tiên của Minh Hằng trước đám cưới được tổ chức kín đáo

HHT - Đám cưới của Minh Hằng và bạn trai doanh nhân không có sự tham gia của báo chí, truyền thông, an ninh cũng được siết chặt để bảo vệ sự riêng tư cho chú rể cùng các khách mời.

Hôm nay (ngày 18/6), Minh Hằng và bạn trai doanh nhân tổ chức đám cưới lãng mạn trên bờ biển Vũng Tàu.

Trước đó, Minh Hằng từng viết tâm thư giải thích lý do muốn tổ chức đám cưới riêng tư, không có sự tác nghiệp của báo chí, truyền thông: "Mình hay nói với anh rằng cảm ơn anh vì đã lấy hết can đảm yêu một nghệ sĩ. Từ khi chính thức công bố thông tin, không ít lần tên anh nằm trong top keywords của Google Search. Mình là nghệ sĩ Minh Hằng, nhưng gia đình, bạn bè, khách mời của mình không là nghệ sĩ, do đó bảo mật thông tin là điều mình cố gắng dành cho anh". Minh Hằng chia sẻ cô muốn đứng ra bảo vệ chồng tương lai với vai trò là một người vợ trong ngày trọng đại.

Đến thời điểm hiện tại, những bức ảnh trong lễ ăn hỏi, bữa tiệc trước đám cưới... nhan sắc của ông xã Minh Hằng vẫn được giữ kín, hình ảnh liên quan tới đám cưới cũng xuất hiện "nhỏ giọt". Mới đây, Đông Nhi đã đăng tải hình ảnh hiếm hoi tiết lộ nhan sắc của cô dâu Minh Hằng trước hôn lễ được tổ chức chiều nay. Xuất hiện cùng cô dâu Minh Hằng xinh đẹp, rạng rỡ là những người đẹp nổi tiếng của showbiz Việt: Đông Nhi, Khả Ngân, Hoàng Thùy Linh, Phạm Quỳnh Anh, Hoa hậu Mai Phương Thúy, diễn viên Thùy Anh. Bà xã Ông Cao Thắng còn hào hứng viết: "Nhà gái đã sẵn sàng lên đồ".

Trước đó, trong tối 17/6, Minh Hằng và những người bạn là nghệ sĩ nổi tiếng đã cùng tổ chức bữa tiệc đêm rất vui vẻ. Vợ chồng Minh Hằng còn chu đáo chuẩn bị nhiều phần quà giá trị để gửi tặng các khách mời tới tham gia hôn lễ.