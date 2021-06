Hết đổ lỗi cho hacker lại đến con nuôi, NSƯT Đức Hải nhập hội nghệ sĩ không chịu nhận lỗi?

HHT - Nghệ sĩ Đức Hải tiếp tục thay đổi lý do không còn là Facebook bị hack mà do con nuôi nghịch dại, viết bậy lên trang cá nhân.

Ngày 2/6 vừa qua, cộng đồng mạng xôn xao khi trang cá nhân có tick xanh "chính chủ" của nghệ sĩ Đức Hải đăng tải bài viết sử dụng từ ngữ thô tục, công kích người khác.

Trao đổi với truyền thông thời điểm này, nghệ sĩ Đức Hải cho biết mình bị hack mất Facebook chứ không hề cố ý viết nội dung này.

“Thấy bạn bè và mọi người cứ nói lùm xùm về vụ này thì tôi vào Facebook xem, nhưng tôi không vào được. Ngay cả bây giờ cũng chưa thể truy cập vào tài khoản của mình mà chỉ xem được qua của người khác thôi. Tôi không hiểu mục đích của hacker đẩy tôi vào chuyện này để làm gì. Thật sự bây giờ tôi đang rất bối rối chẳng biết phải làm gì", NSƯT Đức Hải cho hay.

Tuy nhiên, đến sáng nay, nghệ sĩ Đức Hải lại cho biết facebook của mình không hề bị hack mà do... con nuôi nghịch dại (?!).

"Tôi đang rất sốc và choáng váng với những gì đang xảy đến với mình. Facebook của tôi không bị hack mà do cậu con nuôi quản lý đồng tiền ảo của tôi (bitcoin) nên có mật khẩu facebook. Hôm đó, cháu nó nghịch dại, viết lên facebook status đó. Bản thân nó cũng không lường được hậu quả lại ồn ào, gây rùm beng lên như thế. Khi biết tôi làm đơn lên công an và nhờ an ninh mạng vào cuộc, cháu nó rất sợ. Tới trưa hôm qua thì cháu nó thú nhận và xin lỗi tôi. Nó sẽ phải chịu trách nhiệm về hành động nghịch dại của mình", nghệ sĩ Đức Hải nói.

Bên cạnh đó, NSƯT Đức Hải cũng chia sẻ mình đang bị "dội bom tin nhắn" khi có một đối tượng giỏi IT đã liên tục nhắn tin "khủng bố", tống tiền 200 triệu đồng. Nghệ sĩ bày tỏ bản thân không liên quan đến những ồn ào vừa qua và đang nhờ công an vào cuộc. Nghệ sĩ Đức Hải nói thêm mình không lường trước được những mặt trái của việc sử dụng mạng xã hội: "Có lẽ sau khi giải quyết xong việc, tôi từ giã mạng xã hội. Tôi đã không lường trước được những mặt trái, sự phức tạp từ nó…".

Câu chuyện xoay quanh bài viết sử dụng từ ngữ thô tục của nghệ sĩ Đức Hải vẫn đang là đề tài bàn tán trên mạng xã hội. Nhiều người nhận xét cách hành xử thiếu khôn ngoan ngay từ ban đầu của anh mới đẩy mọi chuyện đi xa như hiện tại. Điều khán giả cần vào lúc mới xảy ra "khủng hoảng" là một lời xin lỗi thẳng thắn chứ không phải một lý do. Việc đổ lỗi cho hacker đến con nuôi khiến nghệ sĩ mất điểm trong lòng khán giả, hình ảnh NSƯT hay Hiệu phó trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn cũng vì thế mà lung lay.

Thời gian qua không ít câu chuyện về mối quan hệ giữa nghệ sĩ và khán giả, hàng loạt lỗi sai của sao Việt được cộng đồng mạng nêu ra và cần câu trả lời. Mỗi người có cách hành xử khác nhau khi bị gọi tên giữa scandal nhưng không phải ai cũng lựa chọn được hướng giải quyết đúng đắn nhất.

Cùng nói về câu chuyện xin lỗi công chúng, Nam Thư mất hơn 1 tuần mới dám đăng bài viết xin lỗi khán giả về chuyện PR tiền ảo. Dù nhận lỗi về mình nhưng cách nêu lý do fanpage do quản lý nắm, bài viết do quản lý đăng vẫn khiến Nam Thư nhận về nhiều chỉ trích,

Hay mới đây, Xuân Nghị cũng nhận "gạch đá" vì dùng những lời lẽ phản cảm, tục tĩu để mỉa mai, công kích trên mạng xã hội. Sau thời gian im ắng, nam diễn viên đã lên tiếng xin lỗi, tuy nhiên bài viết lại được đăng tải trong... nhóm fan của anh. Điều này khiến công chúng băn khoăn, liệu Xuân Nghị có thực sự muốn xin lỗi khán giả hay đây chỉ là hành động "tức thời" để giữ chân fan.

Quyền Linh - MC chất phác của V-Biz cũng bị vướng vào câu chuyện PR sản phẩm không rõ nguồn gốc, thiếu tiết chế khi nói về công dụng sản phẩm. Anh đã nhanh chóng lên tiếng xin lỗi khán giả và cho biết đây là bài học sâu sắc nhất trong 20 năm làm nghề của mình.

Ngay sau ồn ào của mình, nghệ sĩ đã lấy lại cảm tình của khán giả khi cùng bạn bè ủng hộ 2,2 tỷ đồng cho Trung tâm y tế TP.HCM để mua vắc-xin chống COVID-19. Hình ảnh nam MC đơn giản, đi xe máy đến quyên góp tiền khiến người hâm mộ cảm kích, bởi đây cũng là cách anh giữ được sự yêu mến của công chúng trong suốt 20 năm qua.

Không ai muốn bị vướng vào scandal, đặc biệt là người nổi tiếng, nhưng cách hành xử như thế nào để đúng với "cái tầm" của mình thì không phải nghệ sĩ nào cũng làm được.