Cuối cùng Tổng thống Trump cũng được trao một danh hiệu, nhưng chưa chắc đã khiến ông vui

Suốt năm 2020, Tổng thống Donald Trump đã làm cho cả thế giới phải chú ý, nhất là trong “cuộc chiến” giữ Nhà Trắng cho nhiệm kỳ thứ hai. Ngoài ra, mỗi việc làm của ông đều trở thành tin tức ồn ào, theo cách này hay cách khác. Và vì vậy, Tổng thống Trump cũng không đến nỗi không được ghi nhận chút nào. Tờ The Sydney Morning Herald (Úc) vừa trao cho ông danh hiệu: Newsmaker of the Year (Người tạo tin tức của năm).

Bởi rõ ràng, suốt cả năm qua, chẳng có ngày nào là Tổng thống Trump không lên báo vì những việc ông làm hoặc những lời ông nói. Trong đó, đáng kể nhất là phản ứng của ông khi đại dịch COVID-19 bùng phát và khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ không đem lại kết quả có lợi cho ông.

Chẳng có ngày nào là Tổng thống Trump không lên báo, lên TV, lên mạng xã hội. Ảnh: Reuters/ Jonathan Ernst.

Trong thời gian đầu của đại dịch, Tổng thống Trump có quyết định rất nhanh chóng về việc hạn chế đi lại đối với nhiều quốc gia. Tuy nhiên, ở trong nước, ông lại luôn hạ thấp mức độ nghiêm trọng của virus corona mới.

Cuối tháng 2, trong khi cả thế giới lo lắng về COVID-19, thì Tổng thống Trump dự đoán rằng số ca mắc ở Mỹ sẽ “xuống gần con số 0” chỉ trong vài ngày. Nhưng hóa ra, số ca nhiễm lại lao vọt lên và số ca tử vong mỗi ngày nhanh chóng chạm mức 2.000. Tuy nhiên, ông vẫn tỏ ra chủ quan, không yêu cầu đeo khẩu trang hay giãn cách như lời các chuyên gia y tế khuyên.

Tổng thống Trump luôn tỏ ra chủ quan trước đại dịch COVID-19. Ảnh: Win McNamee/ Getty Images.

Đến tháng 10 thì chính Tổng thống Trump nhiễm COVID-19. Sau khi được điều trị và trở về Nhà Trắng, ông bảo mọi người “đừng sợ” con virus này, và tuyên bố rằng việc mình bị nhiễm bệnh là “điều may mắn”.

Thế rồi kết quả của kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ cho thấy Tổng thống Trump thua ông Joe Biden, mà số phiếu đại cử tri ông Biden nhận được năm 2020 lại đúng bằng số phiếu đại cử tri mà Tổng thống Trump đã nhận được hồi năm 2016 - khi đó ông gọi những gì mình có được là “chiến thắng long trời lở đất” trước bà Hillary Clinton.

Kết quả bầu cử cho thấy ông Joe Biden thắng, nhưng Tổng thống Trump không đồng ý. Ảnh: Shayanne Gal/ Business Insider.

Và kể từ đó đến nay, Tổng thống Trump gây cực nhiều ồn ào. Tuyên bố có gian lận bầu cử, đòi đếm lại phiếu, đòi kiểm tra máy móc trong hệ thống bầu cử, đi kiện khắp nơi… Không còn việc gì là ông không làm, và rồi ông tự tuyên bố rằng mình thắng cử, không cần bằng chứng.

Còn bây giờ thì ông bảo ông sẽ từ chối rời khỏi Nhà Trắng, không biết một phần có phải do hàng xóm ở gần nhà ông - nơi ông định về ở - đang phản đối việc ông cư trú ở đó hay không.

Tổng thống Trump bảo rằng không thể nào có chuyện ông lại thua. Ảnh: News18.

Nhưng nói cho cùng, đối với Đảng Cộng hòa nói riêng và rất nhiều người nói chung, thì đến giờ vẫn chưa nhân vật nào có thể sánh bằng Tổng thống Trump về danh tiếng và mức độ nổi bật. Tức là, dù có kết thúc nhiệm kỳ, ông cũng vẫn có sức ảnh hưởng cực lớn. Rất có thể ông sẽ lại host chương trình truyền hình của mình, hoặc thậm chí mở luôn một kênh mới.

Tóm lại là, dù thế nào đi nữa, Tổng thống Trump cũng vẫn là trung tâm của sự chú ý, có lẽ đến năm sau ông cũng vẫn là Người tạo tin tức của năm thôi.

Thục Hân