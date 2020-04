Loạt phim live-action sắp ra mắt của Disney: Chuẩn bị tiền gấp kẻo lại “cháy túi”!

Tuy đã quá quen thuộc với những cốt truyện kinh điển, thế nhưng những sản phẩm live–action do Disney sản xuất lại có sức hút không chỉ vì kỹ xảo điện ảnh đỉnh cao mà còn bởi những biến tấu độc đáo. Cũng nhờ đó, các dự án phim chuyển thể của “nhà Chuột” luôn chạm đến thành công ở khoản thương mại khi nhiều bộ phim lần lượt ôm trọn doanh thu "khủng" như Beauty and the Beast, Aladdin, The Lion King,...

Thành công vang dội ấy chính là động lực để Disney tiếp tục ra mắt những sản phẩm live–action cũng như khiến khán giả phải mong chờ những bộ phim tiếp theo của hãng.

Mulan (2020)

Tuy dự án phim chuyển thể Mulan đã được “bật mí” từ rất lâu, thế nhưng phải đến tận tháng 10 năm 2016, Disney mới chính thức thông báo về đợt casting tìm kiếm một nữ diễn viên Trung Hoa cho vai diễn nữ anh hùng Hoa Mộc Lan. Sau khi đã cân nhắc kỹ lưỡng, đội ngũ sản xuất của Mulan đã quyết định giao vai diễn đắt giá này cho nữ diễn viên Lưu Diệc Phi. Đồng thời, các diễn viên khác cũng được công bố bao gồm: Utkarsh Ambudkhar sẽ vào vai một nghệ sĩ lừa đảo tên Skatch, Ron Yuan đóng vai trung sĩ Qiang, Jason Scott Lee sẽ vào vai một chiến binh phản diện,…

Mulan phải hoãn chiếu do sự bùng phát của đại dịch COVID–19

Bộ phim dự kiến sẽ ra mắt khán giả toàn quốc vào ngày 27/3 năm nay nhưng do ảnh hưởng từ đại dịch COVID–19, đạo diễn Niki Caro tuyên bố sẽ dời lại ngày phát hành sang tháng 7 tới đây và hy vọng là Mulan sẽ không phải chuyển ngày lần nữa. Hiện tại, phim chưa có kế hoạch phát hành tại Việt Nam.

Cruella (2021)

Khán giả chắc hẳn đã không còn lạ lẫm với bộ phim chuyển thể từ truyện 101 Chú Chó Đốm do nữ diễn viên Glenn Close thủ vai chính được phát hành vào năm 1996. Sắp tới đây, mụ phù thủy đáng sợ Cruella sẽ tái xuất màn ảnh rộng với phiên bản hoàn toàn mới mẻ do Disney sản xuất.

Cruella là dự án phim chuyển thể được mong đợi của Disney

Bộ phim sẽ lấy bối cảnh thành phố sương mù London vào những năm 1970, tập trung vào nhân vật Cruella với kiểu tóc dựng đứng cực kỳ đặc trưng. Bên cạnh sức hút từ chính cốt truyện, Cruella còn khiến người hâm mộ háo hức chờ đợi bởi sự xuất hiện của minh tinh Emma Stone trong vai Cruella de Vil.

Nữ diễn viên đắt giá Emma Stone sẽ vào vai kẻ chuyên bắt trộm chó

Peter Pan & Wendy (2021)

Tác phẩm Peter Pan năm 2003 của đạo diễn Jeremy Sumpter đã từng “làm mưa làm gió” từ nội dung đáng yêu lẫn hình ảnh lung linh. Và sắp tới đây, Disney quyết định “thay áo” cho bộ phim Peter Pan, lần này cô nàng Wendy sẽ đảm đương luôn vai trò nhân vật chính của câu chuyện. Theo tờ Variety, cô bé thiên thần Ever Anderson sẽ được thủ vai nữ chính Wendy trong lần đầu thử sức diễn xuất. Và tương tự, vai diễn Peter Pan cũng chính là vai diễn điện ảnh đầu tay của chàng trai “tài không đợi tuổi” Alexander Molony.

Các diễn viên nhí lần đầu thử sức với điện ảnh sẽ giữ vai trò quan trọng cho thành công của bộ phim

The Jungle Book 2

Theo nguồn tin từ The Hollywood Reporter, phần 2 của “siêu phẩm” The Jungle Book đã được thực hiện trước khi phần đầu được công chiếu. Nhưng sau gần 4 năm, khán giả dường như nghe được rất ít thông tin về bộ phim này của “nhà Chuột”. Hãng phim dường như không đưa ra bất cứ thông tin nào về dự án như ngày phát hành, thậm chí không một bản “nhá hàng” nào được ra mắt công chúng.



Sự thành công vang dội của phần đầu sẽ khiến khán giả trên toàn thế giới mong đợi sự trở lại của The Jungle Book

Tuy nhiên trong một lần phỏng vấn với tờ Slash Film, biên kịch Justin Marks bật mí: “Trong phần tiếp theo của The Jungle Book, kịch bản sẽ tiếp tục được tham khảo từ chuyện kể gốc của nhà văn The Kipling nhưng cũng khai thác thêm nguồn 67 ý tưởng phim còn dang dở của Disney”. Với thông tin này từ thành viên thuộc đội ngũ sản xuất, các fan có thể yên tâm rằng bộ phim đình đám này sớm muộn gì cũng được ra mắt công chúng thôi!

The Little Mermaid

Là một trong những dự án phim chuyển thể được mong đợi nhất của Disney, The Little Mermai d bước đầu đã gây được sự tò mò lớn với tạo hình mới lạ của nhân vật nàng tiên cá Ariel do Halle Bailey thủ vai. Bên cạnh đó, thông tin hai nhà soạn nhạc quen thuộc với các bộ phim của Disney là Lin–Manuel Miranda và Alan Menken đang bắt tay nhau để viết những ca khúc mới cho The Little Mermaid phiên bản live–action càng khiến người hâm mộ “đứng ngồi không yên”. Không biết sẽ có bao nhiêu “siêu phẩm” nhạc phim nào xuất hiện đây nhỉ? Tuy nhiên, những khán giả đã trót yêu những ca khúc kinh điển như Under the Sea và Poor Unfortunate Souls cũng đừng lo, vì những ca khúc này vẫn sẽ được sử dụng trong tác phẩm.

Hãy cùng chờ đợi Disney sẽ mang đến bất ngờ gì cho người hâm mộ

Ngoài ra, theo thông tin mới nhất từ NME và The Hollywood Reporter, nam diễn viên người Anh Jonah Hauer–King đã được chọn vào vai Hoàng tử Eric sau khi Harry Styles từ chối vai diễn này. Nữ diễn viên Melissa McCarthy sẽ vào vai mụ bạch tuộc Ursula và các nhân vật quen thuộc như hải âu Scuttle và chú cá Flounder cũng đã được xác định người lồng tiếng. Cụ thể, nữ diễn viên Awkwafina từng gây sốt trong Crazy Rich Asian sẽ lồng tiếng cho Scuttle và diễn viên nhí Jacob Tremblay sẽ đảm nhận vị trí tương tự cho Flounder.

Ngoài danh sách phim kể trên, Disney còn hứa hẹn với khán giả rất nhiều dự án điện ảnh khác như Pinocchio, Bạch Tuyết và 7 Chú Lùn, Thằng Gù Ở Nhà Thờ Đức Bà, Lilo & Stitch, Bambi,… Hãy cùng đón chờ những thông tin mới nhất từ Disney nhé!

Cát My - Bơ Tiêu

Cosmopolitan