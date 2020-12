Binz, Hoàng Thuỳ Linh, Min... cùng “đếm ngược” chào năm mới tại lễ hội hoành tráng

Quảng cáo

Lễ hội ánh sáng Countdown Lights là chuỗi sự kiện đếm ngược trên đường đi bộ Nguyễn Huệ với những bữa tiệc âm nhạc - văn hoá - nghệ thuật đã quen thuộc với khán giả TP.HCM trong suốt 4 năm qua.

"Big city boi" Binz là một trong những cái tên đầu tiên xác nhận tham gia chương trình

Năm 2020, Lễ hội ánh sáng Countdown Lights 2020 ghi nhận hơn 70.000 người theo dõi trực tiếp tại Đường đi bộ Nguyễn Huệ. Với những diễn biến khó lường liên quan đến dịch COVID-19, BTC Lễ hội ánh sáng Virtual Countdown Lights 2021 quyết định thực hiện sự kiện bằng công nghệ thực tế ảo mở rộng (XR - Extended Reality) thay vì dàn dựng sân khấu ngoài trời như mọi năm. Chương trình năm nay vẫn sẽ diễn ra tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Hoàng Thuỳ Linh cũng là gương mặt được chờ đón tại Virtual Countdown Lights 2021

Với thông điệp Thế giới của thanh âm hoàn mỹ (The Sound of Utopia), BTC mong muốn truyền tải thông điệp về một thế giới tuyệt vời, một tương lai tươi sáng. Lễ hội ánh sáng Virtual Countdown Lights 2021 sẽ cùng hàng triệu người dân Việt Nam đón buổi tối tất niên đoàn viên tại nhà, cùng nhau thưởng thức sự kiện và vẫn duy trì được sự an toàn sức khỏe cho cộng đồng.

Min hứa hẹn mang đến sân khấu ấn tượng sau màn comeback với loạt sản phẩm âm nhạc trong năm

Chương trình sẽ gồm 3 chương mang tên: Âm nhạc vẫn tiếp diễn, Tình yêu vẫn tiếp diễn và Cuộc sống vẫn tiếp diễn. Năm nay, sân khấu Virtual Countdown Lights 2021 quy tụ những cái tên đình đám nhất V-pop hiện nay như: Binz, Min, Hoàng Thuỳ Linh, Thanh Bùi, Lynk Lee, Tlinh...

Nữ rapper bước ra từ Rap Việt - Tlinh

Lễ Hội Ánh Sáng - Virtual Countdown Lights 2021 sẽ chính thức diễn ra vào ngày 31/12/2020.

NHƯ LÊ