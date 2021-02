MC Trấn Thành lên tiếng bảo vệ Hari Won: “Bài viết sai sự thật, gây tổn thương tinh thần vợ tôi“

Tối qua ngày 20/2, MC Trấn Thành có đăng tải bức ảnh 2 vợ chồng cùng bế em bé kèm theo dòng trạng thái: "Có nên đẻ một đứa không nhỉ? Mê nhỏ này quá rồi!". Bài đăng lập tức thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng cũng như báo chí, truyền thông.

Bên cạnh đó, xuất hiện bài viết trên một trang tin điện tử với tiêu đề: "Hari Won khó có con, lâu lắm rồi Trấn Thành mới nói đến chuyện sinh em bé". Cách đây ít giờ, nam MC đã đăng một status dài chia sẻ bức xúc của anh liên quan đến bài viết này, cho rằng đây là một bài viết giật tít, câu view sai sự thật, làm ảnh hưởng đến cuộc sống vợ chồng anh, gây tổn thương đến tinh thần nữ ca sĩ Hari Won.

Bức ảnh Trấn Thành và Hari Won chụp cùng em bé đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng cũng như báo chí, truyền thông.

Cụ thể, Trấn Thành chia sẻ như sau:

"Hôm qua, tôi có đăng 1 tấm ảnh bế cháu tôi với caption là: "Có nên làm 1 đứa không ta"? Nhanh chóng status đó được sự quan tâm của mọi người. Em xin cảm ơn khán giả gần xa!

Và dĩ nhiên mọi người quan tâm thì báo chí sẽ đăng! Và xưa giờ hầu như status nào của em cũng có báo này báo nọ đăng lại nội dung trên đó lên, em cũng vui vẻ không có gì! Cuộc sống mà, quan hệ tương hỗ. Có qua có lại, vui vẻ cả nhà!

Nhưng... Bữa nay em "hơi giận"!

Tại sao báo E. lại đăng cái tiêu đề gây tổn thương và gây hiểu lầm là: "HARIWON KHÓ CÓ CON, LÂU LẮM RỒI TRẤN THÀNH MỚI NÓI ĐẾN CHUYỆN SINH EM BÉ"?

Tại sao viết vậy? Xin cho tôi biết!

Trong khi các trang khác cũng đăng nhưng người ta để cái tiêu đề hợp lý, em đâu có nói!

Tại sao viết vợ tôi khó có con? Sai hoàn toàn!

Ai? Ai chứng minh cho bạn chuyện đó, hỡi bạn phóng viên tên Đ.S gì đó?...

Bạn viết vậy, thứ nhất: TỔN THƯƠNG TINH THẦN VỢ TÔI!

Thứ hai: SAI SỰ THẬT! Chưa bác sĩ nào bảo vợ tôi khó có con cả!

Thứ ba: GÂY HIỂU LẦM! Là vì vợ tôi khó có con nên tôi không đề cập chuyện con cái!

Điều này ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần vợ tôi và cả gia đình cô ấy lẫn gia đình nhà tôi!".

Bài đăng với thái độ vô cùng bức xúc của MC Trấn Thành.

Nam MC cũng lên tiếng khẳng định rằng, anh và Hari Won giờ này vẫn chưa có con là vì cả hai chưa muốn, chứ không liên quan gì đến chuyện khó có hay dễ có.

Nam MC cũng yêu cầu trang tin điện tử này gỡ bài viết vì bài viết này đã ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống của vợ chồng anh, khiến rất nhiều người trong gia đình gọi điện hỏi thăm và lo lắng, làm cho cuộc sống của cả hai rối loạn:

" Nếu các bạn không làm điều này trong 24h tới, tôi sẽ nhờ luật sư tôi đến văn phòng các bạn đấy! Thật sự rất không hay khi phải nói điều này lên. Nhưng tôi làm ơn!

Các báo đăng lại nội dung của tôi lên báo các bạn - it's ok! Tôi đâu có nói gì! Bình thường có sự kiện, các bạn giúp nghệ sỹ đưa tin, khi nghệ sỹ có nội dung thú vị, các bạn đăng lại để có bài. It's fine! Chúng ta giúp đỡ lẫn nhau, tôi welcome!

Nhưng làm gì nó có giới hạn chứ!

Sao lại có thể lấy nội dung trên kênh người ta đăng lại rồi, mà còn XUYÊN TẠC, GIẬT TÍT CÂU VIEW? Bao nhiêu view đó không biết mang được nhiều cho cuộc sống của các bạn hay không? Nhưng nó lấy đi nhiều của cuộc sống gia đình tôi đấy! Trước mắt là TINH THẦN!

Trước khi làm gì, các bạn hãy dừng lại vài giây, suy nghĩ đến những tổn hại cho người bị đăng rồi các bạn hãy đăng! Họ cũng là con người như các bạn nên họ biết buồn, biết đau, và biết bị tổn thương đó!

Tôi mong báo E. cân nhắc lời yêu cầu của tôi và giải quyết việc này càng sớm càng tốt. Hãy tưởng tượng, nếu điều này xảy ra với chính gia đình mình, quý vị sẽ hiểu tâm lý tôi bây giờ!".

Mới đây, trước những bức xúc và yêu cầu của MC Trấn Thành, trang tin điện tử E. đã có động thái gỡ bài viết và đăng lời xin lỗi trên fanpage Facebook.

Trang tin điện tử E. đã lên tiếng xin lỗi và có động thái gỡ bài đăng trên trang.

