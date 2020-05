Quang Đăng đón tuổi 31 và ước mơ chinh phục thị trường quốc tế sau vũ điệu rửa tay

Trong suốt thời gian giãn cách xã hội, chàng vũ công điển trai luôn biết cách thu hút sự chú ý của mọi người. Anh tự “làm khó" mình bằng một thử thách đơn giản: 2 tuần, mỗi ngày 1 hoạt động tích cực để kêu gọi người trẻ cùng ở nhà, và tìm ra những niềm vui đáng yêu trong cuộc sống. Từ nấu một món ăn mới, nhảy một điệu nhảy vui tươi, cho đến tự cắt tóc và pose ảnh theo tác phẩm nghệ thuật...

Thường xuyên xuất hiện trong những sản phẩm giải trí, lấn sân diễn xuất, tham gia các gameshow, Quang Đăng là một trong những vũ công hiếm hoi gây dựng được tên tuổi từ những bước nhảy điêu luyện. Đăng ghi điểm với người xem bởi phong cách khoẻ khoắn, vui tươi, đầy năng lượng.



Nổi lên từ cuộc thi "So You Think You Can Dance" năm 2012, Quang Đăng không ngừng tạo nên điểm sáng trong sự nghiệp nhảy múa