Không khí lạnh ảnh hưởng nặng nề, các tỉnh thành điều chỉnh lịch học như thế nào?

Theo thống kê mới đây của Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia, nhiệt độ của các tỉnh miền Bắc đều ở mức dưới 14 độ C. Các tỉnh miền núi như Lạng Sơn, Lào Cai có nền nhiệt dao động từ 4 đến 10 độ C, khiến đường đến trường trở nên khó khăn hơn, nhiều trường học có tình trạng teen phải nghỉ học do rét buốt.

Dù đã được trang bị thêm chăn ấm, sửa sang cơ sở vật chất, cung cấp máy sưởi... nhưng Lạng Sơn vẫn có hơn 11 nghìn học sinh nghỉ học khi nhiệt độ giảm sâu tới 3-4 độ C. Chính vì vậy, Sở GD&ĐT tỉnh Lạng Sơn cho biết sẽ để hiệu trưởng các trường tự quyết định nên nghỉ học hay không, tùy thuộc vào tình hình thời tiết ở từng vùng.

Học sinh ở xã Mẫu Sơn - nơi có nhiệt độ thấp nhất ở Lạng Sơn. (Ảnh: Báo Lạng Sơn)

Hà Giang cũng là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng của không khí lạnh. Theo Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang, học sinh sẽ được nhắc nhở giữ ấm, không bắt buộc phải mặc đồng phục khi đến trường và hạn chế hoạt động ngoài trời. Bên cạnh đó, các phòng học cũng được kiểm tra, sửa sang để chống gió lùa. Teen có thể chủ động nghỉ học khi thời tiết dưới 7 độ C.

Ở Hà Nội, các bạn học sinh có thể sẽ được đến trường muộn hơn trong những ngày rét đậm. Quy định này mới được Sở GD&ĐT Hà Nội ban hành, cho phép các trường học tự điều chỉnh giờ học để phù hợp hơn với tình hình thời tiết. Phòng học cũng cần sửa chữa tránh gió lùa, giữ ấm cho teen.

Các địa phương đều đưa ra quyết định phòng chống rét ở trường học, nhưng các bạn học sinh cũng có cách giữ ấm đặc biệt của mình. Hội "trợ thủ" quen thuộc được teen sử dụng trong lớp học là chăn ấm, khăn quàng, bao tay...

Hội fashionista trong những ngày gió rét. (Ảnh: Hải Linh)

Những chiếc chăn dày trở thành đồ dùng quen thuộc trong lớp. (Ảnh: Nguyễn Thúy Ngân)

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 18/12, không khí lạnh tăng cường. Teen miền Bắc tiếp tục chịu rét đậm, trong khi teen ở khu vực Bắc Trung Bộ cũng sẽ chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh này. Để đảm bảo sức khỏe trong những ngày tới, bạn đừng quên chuẩn bị trang phục ấm áp và nước ấm nhé!

Ph.Thảo