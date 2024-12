HIEUTHUHAI bị Thu Minh "đòi nhạc" trên sân khấu, Suboi mê gu nhạc của đàn em

HHT - Chương trình Bài Hát Của Chúng Ta (Our Song Vietnam) năm đầu tiên đã khép lại với ngôi vị quán quân thuộc về Thu Minh - Vũ Thảo My. Thứ hạng gây tranh cãi khi nhiều khán giả cho rằng Thanh Lam - Orange xứng đáng hơn vì thể hiện nỗ lực bứt phá rõ rệt hơn.

HHT - Phần lớn những sự vắng mặt này được fan "Say Hi" chỉ ra do xung đột về lịch trình đã được công khai hoặc các đơn vị liên quan lên kế hoạch trước đó.