HIEUTHUHAI, Hoa hậu Thanh Thủy, Phương Mỹ Chi dẫn đầu sao Gen Z mặc đẹp 2025

HHTO - Năm 2025 đánh dấu sự bứt phá mạnh mẽ của dàn sao Việt Gen Z trên bản đồ thời trang. Không dừng lại ở "mặc đẹp", những cái tên như HIEUTHUHAI, Hoa hậu Thanh Thủy, Phương Mỹ Chi thành công lột xác hình tượng, định vị bản thân qua thời trang, tạo ảnh hưởng tích cực trên mạng xã hội lẫn truyền thông quốc tế.

Phương Mỹ Chi có một năm "bội thu" thành tích, từ Top 3 Sing! Asia 2025 tới Quán quân Em Xinh "Say Hi" thuyết phục. Nữ nghệ sĩ trẻ có bước chuyển mình mạnh mẽ về mặt thời trang ở tuổi 22.

Thoát ly hoàn toàn khỏi hình ảnh cô bé dân ca chân chất, Phương Mỹ Chi đầu tư "mạnh tay" cho loạt tạo hình sân khấu sành điệu, cao cấp, mang cảm hứng fantasy, avant-garde, futuristic... Trang phục biểu diễn của nữ ca sĩ tạo dấu ấn riêng nhờ khéo léo lồng ghép văn hóa Việt vào ngôn ngữ thời trang hiện đại.

Robber ghi dấu ấn mạnh mẽ tại Anh Trai "Say Hi" mùa 2. Từng gắn liền với diện mạo râu ria, phong cách hầm hố, Robber "giữ chuỗi" biến hóa đa dang, liên tục gây trầm trồ qua mỗi Live stage.

Hành trình lột xác ngoạn mục tại Anh Trai "Say Hi" 2025 của Robber.

Phong cách của nam rapper được thay đổi có chủ đích, chuyển mình theo từng chủ đề sân khấu. Robber chiến thắng hạng mục The Best Transformation (Anh Trai Có Thay Đổi Ấn Tượng Nhất), đánh dấu cột mốc lớn trong hành trình làm mới hình ảnh của quán quân Rap Việt mùa 4.

Năm qua, Hoa hậu Thanh Thủy đảm nhiệm vai trò Miss International (Hoa hậu Quốc tế) 2024. Nàng hậu Gen Z được khen ngợi nhờ duy trì hình ảnh chuyên nghiệp, tôn vinh văn hóa tinh tế trong mỗi lần xuất hiện.

Thanh Thủy không bó buộc trong khuôn mẫu “hoa hậu", liên tục biến hóa từ nữ tính, dịu dàng đến cá tính, táo bạo.

Nàng hậu sinh năm 2002 cũng chinh phục các tín đồ thời trang qua phong cách đời thường cá tính, sành điệu, siêng "bắt trend". Một trong những tạo hình gây sốt của Thanh Thủy năm qua là màn biến hình thành nữ hải tặc Boa Hancock (One Piece) dịp Halloween.

Á quân Anh Trai "Say Hi" buitruonglinh có cú chuyển hình tượng đáng chú ý.

Giọng ca 26 tuổi từng chỉ được biết đến chủ yếu qua các bản hit, có hình ảnh giản dị, kín tiếng. Chinh chiến tại Anh Trai "Say Hi" mùa 2, buitruonglinh tỏa sáng rực rỡ nhờ chiến lược xây dựng hình tượng thông minh, thống nhất.

Tại game show, buitruonglinh định vị bản thân là nghệ sĩ trình diễn toàn diện, "bùng nổ" visual nhờ tóc tẩy bạch kim, phong cách sân khấu phóng khoáng, cá tính. Hiệu ứng từ chương trình giúp buitruonglinh bắt đầu tiếp xúc với các nhãn hàng, được mời xuất hiện tại sự kiện thời trang và chụp hình tạp chí.

Năm 2025, Quỳnh Anh Shyn "thắng lớn" tại Em Xinh "Say Hi". Fashionista lần đầu "mở khóa" năng lực mới ca hát, biểu diễn, đồng thời tận dụng tối đa thế mạnh thời trang sẵn có. "Em Xinh" 9X trở thành "con tướng" thời trang mạnh nhất vũ trụ "Say Hi", đảm nhận vai trò định hướng phong cách, tạo hình trong toàn bộ các tiết mục nhóm mà cô góp mặt. Tư duy thẩm mỹ đặc sắc của "Em Xinh" thể hiện rõ qua bảng màu tương phản mạnh, kết hợp yếu tố văn hóa Á - Âu.

﻿

Cùng với đó, Quỳnh Anh Shyn duy trì phong độ street style, hiện diện nổi bật tại Paris Fashion Week. Mỹ nhân 29 tuổi là đại diện Việt Nam duy nhất được mời dự Victoria’s Secret Fashion Show 2025.

Trong danh sách những ngôi sao trẻ có thành tích "khủng" trên mặt trận thời trang cao cấp, không thể không nhắc đến HIEUTHUHAI. Hiệu ứng từ danh hiệu Quán quân Anh Trai "Say Hi" 2024 giúp tên tuổi của nam rapper thăng tiến lên hàng "đỉnh lưu", được các thương hiệu xa xỉ săn đón.

Cuối tháng 6, HIEUTHUHAI trở thành nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên nhận lời mời từ Louis Vuitton, sang dự Paris Fashion Week. Tại đại tiệc cuối năm của nhà mốt Pháp tại Việt Nam, HIEUTHUHAI tiếp tục nhận đặc quyền là ngôi sao duy nhất được tài trợ trang phục từ BST Men's Pre-Spring/Summer 2026.

Chưa hết, HIEUTHUHAI vừa được bổ nhiệm là Friend of the House đầu tiên tại Việt Nam của Calvin Klein, tiếp tục thiết lập kỷ lục mới của sao nam của V-Biz trong lĩnh vực thời trang.