HIEUTHUHAI "thả hint" bài hát mới, dàn Say Hi lẫn 2 Ngày 1 Đêm vào góp vui

HHT - HIEUTHUHAI khiến mạng xã hội xôn xao khi bật mí dự án mới sẽ phát hành 20h tối 28/3. Dàn Anh Trai "Say Hi" cùng người hâm mộ trổ tài đoán tên ca khúc khiến netizen được dịp cười bò.

Tối 27/3, HIEUTHUHAI bất ngờ đăng tải trên trang cá nhân dòng trạng thái: "NMCS - 20:00 NGÀY MAI. KHÔNG GẶP KHÔNG VỀ NHÉ". Động thái này nhanh chóng thu hút sự chú ý, khiến hội anh em thân thiết của nam rapper và người hâm mộ thi nhau đoán già đoán non về ý nghĩa của 4 chữ cái "NMCS".

Trong khi một số suy đoán đây chính là tên ca khúc mới, nhiều người lại không bỏ lỡ cơ hội pha trò với loạt dự đoán "lầy lội". Procuder Kewtiie hài hước gợi ý "Ngu Mới Cắm Sừng", Lou Hoàng nhanh chóng góp vui với "Ngủ Mà Cũng Slay", còn HURRYKNG cũng không kém phần bá đạo khi đưa ra cái tên "Nhậu Mãi Cũng Say". Không dừng lại ở đó, cư dân mạng tiếp tục sáng tạo thêm hàng loạt phiên bản biến tấu từ cụm từ "NMCS", khiến phần bình luận trở nên vô cùng náo nhiệt.

Màn tương tác hài hước giữa HIEUTHUHAI và streamer Cris Phan cũng gây chú ý. Cả hai vốn thân thiết từ show 2 Ngày 1 Đêm, thường xuyên tương tác với nhau trên mạng xã hội. Sau khi nam rapper giải thích "NMCS" có thể là "Nhớ Mỗi Chú Sáu", Cris Phan đã không ngần ngại "cà khịa" người em bằng một bức ảnh hài hước kèm lời trêu chọc: "Này thì nhớ mỗi chú Sáu". Không chịu thua, em út trong đội hình 2 Ngày 1 Đêm cũng đáp lại bằng bình luận dí dỏm: "Thôi Nhớ Mặt Cris Sỉu được không anh?".

Trước đó, HIEUTHUHAI từng ngầm "nhá hàng" cho dự án này. Ngay sau concert ATSH D-5, Đội trưởng Trần đăng tải loạt ảnh polaroid ghép lại thành dòng chữ "Cuối cùng chỉ toàn là dối lừa". Anh cũng đổi ảnh đại diện và ảnh bìa trên các nền tảng mạng xã hội, để lộ tạo hình độc đáo cho sản phẩm mới. SUNDAYs (FC HIEUTHUHAI) thêm phần háo hức khi thành viên GERDNANG còn úp mở: "I have good news for you" (tạm dịch: Tôi có tin tốt cho bạn).

Với loạt "hint" này, người hâm mộ càng thêm chắc chắn rằng "NMCS" chính là một sản phẩm âm nhạc mới. Câu trả lời sẽ chính thức được bật mí vào 20h tối nay (28/3).