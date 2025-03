Hoa hậu Hương Giang tiết lộ về show truyền hình thực tế của Hoa hậu Việt Nam 2024

HHT - Trước thềm concert Anh Trai "Say Hi" D-5, dự án gấp 1 triệu hạc giấy được đông đảo khán giả hưởng ứng nhiệt tình, dàn "anh trai" như Đức Phúc, ERIK, Quang Hùng MasterD... cũng đổ bộ check-in, phụ giúp fan một tay.

HHT - Từ hoa hồng đến xoài, từ xoài đến hamburger - "Dancing In The Dark" của SOOBIN không chỉ gây sốt mà còn đang tạo nên trào lưu "Dancing For The Food" đầy hài hước.