Cần đầu tư một thỏi son xịn? Đừng bỏ qua 3 loại này, bảo đảm không hối hận!

HHT - Không cần phải sở hữu quá nhiều, chỉ cần ba thỏi son cao cấp (high-end) này của nhà Chanel, Prada và YSL là đủ để bạn hài lòng.

Son YSL The Inks Collection

Giữa muôn vàn lựa chọn, son YSL The Inks Collection vừa ra mắt đã nhanh chóng trở thành tâm điểm, chinh phục trái tim các nàng mê làm đẹp. Bộ sưu tập này gồm hai dòng son: YSL The Inks Blur là son kem lì, chất son mềm mượt, tạo độ mịn cho môi và YSL The Inks Vinyl Cream là son kem bóng, mang đến hiệu ứng môi căng mọng tự nhiên.

Cả hai dòng son đều có thành phần giàu dưỡng chất giúp đôi môi mềm mại, hạn chế nứt nẻ hay bong tróc. Nhà YSL một lần nữa khiến trái tim của tín đồ mỹ phẩm trên khắp thế giới phải rung động, đã có hàng ngàn video trải nghiệm và review chân thật về bộ sưu tập này, đa số đều khẳng định đây là chiếc son high-end xứng đáng để sở hữu.

Son Prada Moisturizing Lip Balm

Prada Beauty tuy sinh sau đẻ muộn nhưng đã có một vị trí nhất định trong làng mỹ phẩm cao cấp. Đặc biệt khi xuất hiện đầy ấn tượng trên sàn diễn Prada 2024 tại Milan, makeup môi của dàn người mẫu không chỉ tạo nên một xu hướng trang điểm mới, mà còn đưa dòng son Prada trở thành tâm điểm chú ý.

Một trong những sản phẩm thú vị nhất của Prada Beauty chính là Moisturizing Lip Balm U001 Astral Pink. Thỏi son với tông xanh băng giá độc đáo, nhưng ngay khi lướt lên môi, sắc xanh sẽ chuyển sang màu hồng mềm mịn, tự nhiên. Chất son nhẹ tênh, tạo cảm giác lì nhưng không khô, giúp duy trì độ ẩm suốt cả ngày mà không làm môi xỉn màu.

Với 18 sắc thái đa dạng, từ hồng đất, đào cam đến đỏ burgundy, dòng son Prada Moisturizing Lip Balm U001 Astral Pink nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường và trở thành ngôi sao sáng của thương hiệu, liên tục cháy hàng tại Sephora, Nordstrom.

Son Chanel Rouge Double Intensité

Không chỉ là một món mỹ phẩm, son Chanel Rouge Double Intensité là sự kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ và nghệ thuật. Với thiết kế hai đầu hiện đại, một bên là son lỏng giàu sắc tố, một bên là lớp son bóng dưỡng ẩm, nó có thể mang đến cho bạn đôi môi sáng bóng như gương, bền màu suốt 8 giờ liền.

Công thức son lỏng tiên tiến của Chanel Rouge Double Intensité có khả năng giúp màu bám chặt trên môi nhờ công nghệ polymer cải tiến, đồng thời kết cấu gel-dầu mỏng nhẹ mang lại cảm giác êm như lụa, không vón cục.

Sắc màu chuẩn xác ngay từ lần chạm đầu tiên nhờ vi hạt sắc tố tinh chỉnh, tạo hiệu ứng sắc nét, đều màu hoàn hảo. Khi kết hợp cùng lớp son bóng, sự hòa quyện giữa dầu dưỡng và sáp không chỉ mang lại độ ẩm mềm tinh tế, mà còn giữ cho đôi môi luôn mềm mại và căng tràn sức sống.