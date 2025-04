Hoa hậu Thanh Thủy - câu chuyện về nhan sắc rạng rỡ, mang đậm tinh thần Việt

HHT - Hoa hậu Thanh Thủy chia sẻ: “Đây là một niềm vui lớn, nhưng hơn hết, đó là cảm giác hạnh phúc sâu sắc và trân trọng khi trên hành trình này, Thủy luôn may mắn được ủng hộ và yêu thương.”

Hoa hậu Thanh Thủy được chọn là một trong những nhân vật trang bìa của tạp chí L’OFFICIEL Việt Nam. Trang chủ của tạp chí chia sẻ về lý do chọn nàng hậu: “Hoa hậu Thanh Thủy, đương kim Miss International 2024, đã khắc họa một "dấu ấn sống" đầy thuyết phục, trở thành một trong những nhân vật nổi bật được L'OFFICIEL Vietnam vinh danh trong danh sách Women of Our Time 2025 (Phụ nữ đương thời 2025) với chủ đề The Living Mark (Dấu ấn Sống). Hành trình chinh phục vương miện quốc tế của Thanh Thủy không chỉ là câu chuyện về nhan sắc rạng rỡ, mang đậm tinh thần Việt, mà còn là minh chứng cho bản lĩnh kiên cường và khả năng truyền cảm hứng sâu sắc.

Thanh Thủy không né tránh áp lực, mà đón nhận nó như cơ hội để tôi luyện bản thân. Với tư duy tích cực và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, cô biến thách thức thành động lực, tỏa sáng rạng ngời trên đấu trường quốc tế. Khoảnh khắc lá cờ Việt Nam tung bay đã tiếp thêm sức mạnh, củng cố niềm tự hào dân tộc. Câu chuyện của Thanh Thủy, vượt xa chiếc vương miện, là nguồn cảm hứng về sự kiên trì, tinh thần bất khuất và lòng tự tôn, một "dấu ấn sống" lay động trái tim.”

Tiếp đó, Hoa hậu Thanh Thủy được vinh danh tại cuộc thi sáng tạo nội dung Chạm đến tương lai cùng Metro do Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM phát động. Đây là là một sân chơi ý nghĩa, góp phần lan tỏa tinh thần đổi mới và kết nối cộng đồng với biểu tượng giao thông hiện đại - tuyến Metro số 1 của thành phố.

Nàng hậu chia sẻ: "Thủy cảm thấy vô cùng vinh dự khi được vinh danh 'Cá nhân truyền cảm hứng sáng tạo cùng Metro'. Đây không chỉ là một sự ghi nhận quý báu, mà còn là cơ hội để Thủy góp phần lan tỏa vào hành trình xây dựng hình ảnh một TP.HCM văn minh, tiện nghi và thân thiện với môi trường."

Tại Lễ trao giải MEN&LIFE AWARDS 2024, Hoa hậu Thanh Thủy được vinh danh Pretty Lady Of The Year (Người đẹp của năm). Nàng hậu khẳng định, đây là “một niềm vui lớn, nhưng hơn hết, đó là cảm giác hạnh phúc sâu sắc và trân trọng khi trên hành trình này, Thủy luôn may mắn được ủng hộ và yêu thương.”

Trước đó, Hoa hậu Thanh Thủy đã được vinh danh tại hạng mục Best Face of the Year (Gương mặt đẹp nhất năm) do tạp chí ELLE trao tặng.

Hồi cuối tháng 3, Hoa hậu Thanh Thủy được vinh danh là Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2024 tại Lễ tuyên dương và trao giải Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2024. Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu được trao hằng năm vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3). Đây là phần thưởng cao quý do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng, nhằm tôn vinh những thanh niên tiêu biểu không quá 35 tuổi, có thành tích xuất sắc trong nhiều lĩnh vực.

Vào những ngày cuối cùng của năm 2024, Hoa hậu Thanh Thủy đã vượt qua hàng loạt người đẹp đình đám như Hoa hậu Kỳ Duyên, Hoa hậu Mai Phương, Hoa hậu Xuân Hạnh, Á hậu Bùi Khánh Linh, nữ diễn viên Phương Anh Đào để nhận giải thưởng Mỹ nhân của năm.

Hoa hậu Thanh Thủy sẽ có mặt tại đêm Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2024 lúc 20h00 tại Hà Nội. Sau đó, nàng hậu sẽ tham gia lễ diễu hành trong Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam. Thanh Thủy chia sẻ cô đang tích cực tập luyện cho sự kiện quan trọng này.