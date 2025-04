Hoa hậu Thanh Thủy nhận giải thưởng Người đẹp có Gương mặt đẹp nhất năm

HHT - Hoa hậu Việt Nam 2022 - Miss International 2024 Huỳnh Thị Thanh Thủy mới đây đã được vinh danh tại hạng mục Best Face of the Year (Gương mặt đẹp nhất năm) do tạp chí ELLE trao tặng.

Lễ trao giải ELLE Beauty Awards 2025 quy tụ dàn sao Việt với những người đẹp đình đám, trong đó hai người đẹp bước ra từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam là Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên và Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy đều được vinh danh. Trong đó, Hoa hậu Việt Nam 2014 Nguyễn Cao Kỳ Duyên nhận giải Best Body of the Year (Người đẹp có hình thể đẹp nhất).

Hoa hậu Việt Nam 2022 - Miss International 2024 Huỳnh Thị Thanh Thủy nhận giải Best Face of the Year (Người đẹp có gương mặt đẹp nhất). Lên sân khấu nhận giải thưởng với vẻ ngoài yêu kiều và giọng nói ngọt ngào, Thanh Thủy tâm sự rằng, đây là một trong những giải thưởng đáng quý nhất mà cô có được nhờ tình cảm và sự yêu thương từ người hâm mộ.

Chia sẻ trên trang cá nhân, nàng hậu viết: Thủy vô cùng hạnh phúc và vinh dự khi được vinh danh tại hạng mục Best Face of the Year trong khuôn khổ ELLE Beauty Awards 2025: Wonders of Emotions.

Giải thưởng này không chỉ là một niềm vui lớn mà còn là dấu ấn đặc biệt trên hành trình mà Thủy may mắn được đồng hành cùng sự yêu thương, ủng hộ của tất cả quý khán giả. Cảm ơn mọi người đã luôn bên cạnh, tiếp thêm niềm tin và động lực cho Thủy từng ngày.

Trước đó, vào những ngày cuối cùng của năm 2024, Hoa hậu Thanh Thủy đã vượt qua hàng loạt người đẹp đình đám như Hoa hậu Kỳ Duyên, Hoa hậu Mai Phương, Hoa hậu Xuân Hạnh, Á hậu Bùi Khánh Linh, nữ diễn viên Phương Anh Đào để nhận giải thưởng Mỹ nhân của năm.

Mang về chiến thắng lịch sử cho nhan sắc Việt khi đăng quang cuộc thi sắc đẹp được đánh giá là lớn thứ 3 trên thế giới là Miss International 2024, Hoa hậu Thanh Thủy truyền cảm hứng cho giới trẻ với hình ảnh của một nàng hậu thân thiện, hết mình vì các hoạt động cộng đồng.