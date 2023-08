Hoa hậu Tiểu Vy khoe loạt ảnh mừng tuổi 23, nhan sắc đẹp hơn hồi mới đăng quang

HHT - Hoa hậu Tiểu Vy khoe nhan sắc xinh đẹp trong bộ ảnh mừng sinh nhật tuổi 23. Không ít fan khen ngợi nàng hậu ngày càng trẻ trung, thậm chí còn thu hút hơn cả hồi mới đăng quang.

Bộ ảnh được chụp với phong cách cổ điển pha lẫn hiện đại, Hoa hậu Tiểu Vy khoe trọn hình thể khoẻ khoắn cùng gương mặt xinh đẹp.

Layout trang điểm nhấn vào đôi mắt sâu, khoe trọn đường nét thanh tú, sắc sảo trên gương mặt Tiểu Vy, cộng thêm mái tóc thẳng mượt mà, càng tăng thêm vẻ thời thượng cho nàng hậu. Bộ ảnh sinh nhật lần này đánh dấu sự trưởng thành trong phong cách của Tiểu Vy.

Tiểu Vy nhanh chóng nhận được lời khen và lời chúc mừng từ nhiều người hâm mộ. Ở dòng trạng thái, nàng hậu viết: “The last moments of the age 22. Wish my 23 will be gorgeous and shining.” (tạm dịch: Những khoảnh khắc cuối cùng của tuổi 22. Chúc tuổi 23 của tôi sẽ thật rực rỡ và tỏa sáng).