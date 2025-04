Hoa hậu Ý Nhi công bố loạt trang phục sẽ đem đến Miss World 2025, có được như kỳ vọng?

HHT - Mới đây, đại diện Việt Nam tại Miss World 2025 là Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi đã công bố loạt trang phục sẽ được cô mang tới lễ hội nhan sắc lớn nhất hành tinh. Tuy nhiên, loạt trang phục này nhận không ít ý kiến trái chiều.

Đồng hành cùng Hoa hậu Ý Nhi trong hành trình Miss World 2025, NTK Hoàng Tony chuẩn bị hai mẫu trang phục dạ hội để người đẹp lựa chọn cho đêm Chung kết.

Trang phục đầu tiên mang tên Aurora of The Sea (Tạm dịch: Hào quang của biển cả), lấy cảm hứng từ hiện tượng cực quang hiếm gặp trên biển - nơi sóng nước giao hòa cùng bầu trời tạo nên những vệt sáng kỳ ảo.

Thiết kế trễ vai được đính kết tỉ mỉ, phần tà váy được NTK Hoàng Tony xử lý xếp tầng mềm mại, gợn sóng uyển chuyển, mang lại hiệu ứng thị giác ấn tượng.

Trang phục dạ hội thứ hai có tên gọi Garden of Eden (Tạm dịch: Vườn địa đàng) với phom dáng đuôi cá ôm sát, khoe đường cong cơ thể một cách mềm mại và tự nhiên. Điểm nhấn trang phục nằm ở phần ngực và thân trên được đính kết, tạo hiệu ứng sống động.

Trang phục tham gia phần thi Top Model của Ý Nhi được đảm nhận bởi NTK Thượng Gia Kỳ. Thiết kế mang tông màu hồng, với phần tạo hình những nếp gấp nghệ thuật, phần chân váy xẻ cao, khoe khéo đôi chân dài, giúp Ý Nhi thêm tự tin và thoải mái để thể hiện trọn vẹn khả năng trình diễn.

Vũ Điệu Đại Ngàn là bộ trang phục mà Hoa hậu Ý Nhi sẽ mặc trong phần trình diễn Dance Of The World tại cuộc thi Miss World 2025. Thiết kế lấy cảm hứng từ vùng núi rừng Tây Nguyên hoang dã và huyền bí, do bộ đôi nhà thiết kế trẻ Quách Tâm Trí và Trần Hoàng Nam thực hiện.

Loạt trang phục của nàng hậu nhận không ít ý kiến trái chiều từ fan sắc đẹp Việt. Đa số đều cho rằng các thiết kế thiết có phần hơi rườm rà, màu sắc quá đậm gây cảm giác sến súa, không hợp với tinh thần của Miss World 2025.