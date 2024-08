Hoa Học Trò 1440: Chào Gen Alpha - thế hệ "đạp gió rẽ sóng" trong kỷ nguyên số

HHT - Tháng 9 là thời điểm chúng mình trở lại trường học sau những tháng nghỉ Hè trọn vẹn niềm vui. Niềm vui ấy sẽ còn được lan toả khắp nơi khi teen được gặp lại bạn bè, thầy cô hay làm quen với lớp học mới. Hoa Học Trò 1440 sẽ đồng hành cùng bạn trong chặng đường rực rỡ mới.

Chào gen Alpha - thế hệ "đạp gió rẽ sóng" trong kỷ nguyên số

Những đại diện đầu tiên của Gen Alpha (năm sinh từ 2010 trở về sau) năm nay đã bước vào lớp 9 và dần cất lên tiếng nói của thế hệ mới ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Lớn lên trong thời đại 4.0, các bạn trẻ này đang thể hiện bản thân như thế nào? Hãy cũng nhà Hoa tìm hiểu những dấu ấn “cộp mác” Gen Alpha nhé!

Cơn sốt Labubu: Dè chừng kẻo mất tiền oan!

Thời gian gần đây, “idol giới trẻ” gọi tên Labubu - một nhân vật quái vật thỏ do một nghệ sĩ người HongKong sáng tác lấy cảm hứng từ truyện cổ tích. Người người nhà nhà thích thú sưu tập Labubu về tay, tạo cơ hội cho nhiều phi vụ buôn gian bán lận lên ngôi.

Chân trời rực rỡ của Thu Hà Ceri

Nếu Pu là cô gái 18 tuổi muốn vượt lên những khuôn mẫu, định kiến để được tiếp tục đi học thì Thu Hà Ceri cũng mang trong mình ước mong tìm kiếm cơ hội bay cao ở thành phố lớn. Ẩn trong vóc dáng nhỏ nhắn của Ceri là nội lực bền bỉ, kiên cường, giúp cô từng bước bay cao tới khoảng trời rực rỡ dành riêng cho mình. Cùng gặp gỡ và trò chuyện với cô gái này trên Hoa Học Trò 1440 bạn nhé!

Anh trai "say Hi", cần làm gì để không sớm "say bye"?

Anh Trai “Say Hi” đang bước vào giai đoạn nước rút, các “anh trai” chỉ còn một live stage cuối để hoàn thiện đội hình debut. Dẫu vậy, với thực tế hiện nay các nhóm nhạc không thể “sống” quá lâu trong thị trường V-Pop, nhóm nhạc “anh trai” liệu có sớm “say bye”?

300 ngày thành công chinh phục học bổng chính phủ Trung Quốc

Trung Quốc nổi tiếng với kỳ thi Cao khảo (tuyển sinh Đại học) thuộc hàng khắc nghiệt nhất thế giới, vì thế săn học bổng Trung Quốc cũng “chông gai” vô cùng. Bạn Hồ Trần Sĩ Đăng (sinh năm 2K5) đến từ Phú Yên đã dành hơn 300 ngày để “săn” trọn học bổng Chính phủ Trung Quốc, manifest thành công “tấm vé” vào trường Kinh doanh Alibaba thuộc Đại học Sư phạm Hàng Châu.

