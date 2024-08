Hòa Minzy không mong Đức Phúc - Erik "Say Hi", bị chê vì lời khuyên cho Rhyder

HHT - Trước thềm Chung kết Anh Trai "Say Hi", Hòa Minzy có đôi lời tâm sự gửi đến Đức Phúc và Erik, cho rằng hai thành viên trong gia đình Hoa Dâm Bụt không thích hợp debut nhóm nhạc.

Trên trang cá nhân, Hòa Minzy viết một bài rất dài chia sẻ về các "anh trai" trước thềm Chung kết Anh Trai "Say Hi". Trong đó, nữ ca sĩ thẳng thắn bày tỏ quan điểm "không hi vọng Erik và Đức Phúc hay Anh Tú Voi sẽ chiến thắng".

Là chị cả của gia đình Hoa Dâm Bụt, Hòa Minzy chắc chắn là người hiểu rõ những tâm tư, tình cảm của hai người em Đức Phúc và Erik khi quyết định tham gia "Say Hi". Hòa Minzy khẳng định hiện tại cả Đức Phúc và Erik đều đã có chỗ đứng vững chắc trong làng nhạc Việt "đã, đang và luôn là những ngôi sao sáng có lượng bài hit khủng, vocal đặc biệt, có chất riêng và ít bị trùng lặp với ai".

Nữ ca sĩ cho rằng sân chơi này tuyệt vời để 2 em được làm mọi thứ mình thích, được sáng tạo, được nhảy và được là chính mình. Trong đó, Erik đã được bộc lộ cá tính hài hước, lầy lội, nhiệt tình lúc chơi game hay hết mình trong từng tiết mục. Còn với Đức Phúc, nam ca sĩ có cơ hội "flex" kinh nghiệm đu idol K-Pop khi luôn được đồng đội tin tưởng về khâu lên ý tưởng concept sân khấu.

Tuy nhiên, giọng ca Thị Mầu cũng nhìn nhận sự thật rằng Đức Phúc và Erik không phù hợp debut trong một nhóm nhạc. Bởi cô tiết lộ Đức Phúc đã khóc rất nhiều vì những lần bị hiểu lầm trong lúc nói chuyện, bàn bạc cùng mọi người. Hòa Minzy hi vọng hai em sẽ tiếp tục sự nghiệp ca hát của mình với những ca khúc solo như trước nay vẫn được khán giả đón nhận.

Không chỉ Đức Phúc và Erik, đối với người bạn thân hơn 1 thập kỷ Anh Tú, Hòa Minzy cũng mong rằng với bệ phóng và "nhiệt" nhận được từ chương trình, anh sẽ tiếp tục mang đến những ca khúc solo thể loại Ballad để chạm đến trái tim khán giả. Tuy nhiên, trước lời góp ý từ bạn thân, "Voi Bản Đôn" lại khiến khán giả "xịt keo" khi "trả treo" với Hòa Minzy: "Không, tôi là tôi khát khao debut".

Dẫu vậy, ý kiến của Hòa Minzy dành cho Rhyder vấp phải luồng phản ứng trái chiều. Cô ghi nhận sự toàn năng của Quang Anh Rhyder nhưng lại cho rằng người em thân thiết "không vào nhóm nhạc làm gì, để cơ hội dành đến cho các anh trai trẻ hơn, cũng rất tài năng, có sức hút lớn hiện tại nhưng chưa có chỗ đứng trong nghề". Đa số netizen không đồng tình với ý kiến trên. Bởi Rhyder dù đã có hơn 10 năm ca hát nhưng giọng ca sinh năm 2001 vẫn còn khá chật vật, và chỉ vừa được khán giả đón nhận trong 2 năm gần đây qua chương trình Rap Việt và Anh Trai "Say Hi".

Đặc biệt, trước thềm vote cho ngôi vị Quán quân, nhiều khán giả để lại bình luận: "Thực ra Rhyder mới comeback được một năm nay, nên bạn ấy vẫn cần sự ghi nhận này từ mọi người để có nhiều động lực hơn", "Em nghĩ đã đến với cuộc thi thì phải có sự quyết thắng. Với lại qua những gì Rhyder đã làm và thể hiện, bạn ấy xứng đáng được debut"...

Ngoài ra, Hòa Minzy dành nhiều lời khen cho Jsol và Quân A.P, hy vọng hai "anh trai" được khán giả đón nhận. Sau những bình luận cho rằng ý kiến cá nhân của Hòa Minzy có thể ảnh hưởng đến việc khán giả vote cho các anh trai đêm Chung kết, Hòa Minzy đã xóa bài đăng trên.