Giữa ồn ào Xoài Non hôn nhân tan vỡ, Hòa Minzy bỗng dưng bị netizen nhắc tên

HHT - Khi chuyện chia tay của Xoài Non và Xemesis trở thành tâm điểm chú ý của cư dân mạng, một số người bỗng dưng nhắc đến Hòa Minzy cho dù cô chẳng liên quan gì tới cặp đôi này.

Sau khi Xoài Non lên tiếng xác nhận ly hôn Xemesis, nhiều người đã nhắc tới MV Ngày Đẹp Trời Để Nói Chia Tay của Lou Hoàng mà Xoài Non đóng vai chính vừa phát hành cách đây vài ngày. Trong MV này, Xoài Non và Lou Hoàng vào vai một cặp đôi có mối tình đầu thật đẹp khi học chung một lớp. Họ đã bên nhau suốt tuổi thanh xuân, cùng chia ngọt sẻ bùi nhưng đáng tiếc cả hai lại không thể tiếp tục gắn bó khi đôi bên đã trưởng thành.

Thế nên Lou Hoàng mới là chàng trai lặng lẽ đứng nhìn cô gái ấy đầy xinh đẹp, rạng rỡ trong bộ váy cưới lộng lẫy để kết hôn với người khác. Khi xem MV này, ai cũng khen Xoài Non luôn tỏa sáng khi mặc váy cưới, nhất là khoảnh khắc cô cười tươi bước lên lễ đường ngập tràn hạnh phúc.

Đến lúc Xoài Non thông báo chia tay Xemesis, mọi người lại ngậm ngùi thương cảm cho cô bởi khi khoác lên mình bộ váy cưới có lẽ Xoài Non đang phải trải qua giai đoạn rạn nứt với Xemesis, nên những cảnh trong MV sẽ khiến cô buồn bã khi nhớ lại những kỷ niệm đẹp đã qua với người từng gắn bó suốt 6 năm.

Chi tiết éo le này cũng khiến không ít netizen nhớ ngay tới Hòa Minzy. Đầu năm 2022, Đức Phúc đã tung ra MV Ngày Đầu Tiên với bối cảnh là một màn cầu hôn lãng mạn với rất nhiều người chứng kiến, trong đó netizen đặc biệt chú ý tới khoảnh khắc Hòa Minzy miệng mỉm cười nhưng đôi mắt lại ngấn lệ. Chính nữ ca sĩ cũng đăng tải loạt ảnh này kèm tâm sự "Rồi một ngày Hòa sẽ nói cho mọi người biết khoảnh khắc lúc này Hòa thực sự nghĩ gì".

Vì khi tham gia quay MV cho cậu em Đức Phúc, Hòa Minzy đã chia tay bạn trai sau nhiều năm gắn bó dù cả hai có với nhau một cậu con trai. Netizen cho rằng giây phút chứng kiến hạnh phúc của người khác, khi cô gái được bạn trai quỳ xuống cầu hôn, có lẽ Hòa Minzy vừa mừng cho người khác vừa buồn cho bản thân khi không có cái kết trọn vẹn như mong đợi.