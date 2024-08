Hoàng Thùy: Nếu thắng ở tập tiếp theo, sẽ dạy cho Thu Trang một bài học

HHT - Trong tập 3 "Quý Ông Hoàn Mỹ" (The Next Gentleman 2024), mức độ cạnh tranh giữa các thí sinh dần tăng cao khi thử thách thể lực càng lúc càng khó.

Ở tập này, HLV body combat Marco giới thiệu luật chơi: Từ hai phía của đầu dây, hai đối thủ sẽ bắt đầu kéo khi hiệu lệnh bắt đầu, đối thủ thua nếu bị ngã. Bước vào cuộc cạnh tranh khốc liệt, một số gương mặt có thể lực rất tốt như Chip Nguyễn, Bảo Ân, Công Phát… cũng nhanh chóng xuống sức.

Ngay sau đó, 11 quý ông chiến thắng đã bước vào thử thách vật lộn để chọn ra một người chiến thắng với luật thi làm sao để cơ thể đối thủ có thể văng một nửa ra ngoài. Các thí sinh của chương trình cũng có cơ hội “flex” hình thể cực phẩm sau thời gian tập luyện đầy gian nan.

Kết quả, chiến thắng cá nhân thuộc về Việt Hoàng của team Như Vân. Điều này đồng nghĩa team Cố định có thêm thời gian thực hiện thử thách chụp ảnh. Cụ thể, trong quá trình chụp ảnh với các Supporter, các quý ông phải chạm tay vào nhau trong tư thế treo.

Supporter Hương Ly bắt đầu thử thách với sự phân bố đội hình hợp lý, trong đó Xuân Thắng giữ nhiệm vụ hiệu lệnh và kiểm tra việc chụp ảnh. Trong khi đó, Supporter Lê Thu Trang gặp áp lực về thời gian và tinh thần thi đấu.

Đối với team Mâu Thủy, Chip Nguyễn và Hoàng Sơn cho thấy khuyết điểm về mặt posing. Tương tự ở tập 2, team Mai Ngô làm rất tốt phần posing khi có được sự kết hợp nhuần nhuyễn. Kết quả, team Thu Trang chiến thắng và team Hương Ly rơi vào vòng nguy hiểm.

Supporter Thu Trang bất ngờ loại thành viên team Cố định là Bảo Ân trong sự khó hiểu. Supporter Hoàng Thùy cho biết: “Trang phán một câu xanh rờn, Hoàng Thùy là đối thủ của Lê Thu Trang. Thật sự lúc đó mình thấy hơi… xàm”. Supporter Như Vân cũng tham gia: “Wow, Hoàng Thùy rất bình tĩnh nha. Nếu mà là Vân, chắc tập 2 xảy ra lần nữa rồi”.

Bên cạnh đó, Cao Phát, Thái Tài, Công Đoàn và Xuân Thắng bước vào vòng nguy hiểm khi buộc phải giải mật thư với các mật mã được cho sẵn. Cuối cùng, Giám khảo lựa chọn Thái Tài phải ra về với hành trình thiếu sự bứt phá.

Drama xảy ra khi Hoàng Thùy bày tỏ: “Thật ra từ nãy đến giờ em có nhiều suy nghĩ trong đầu, cái suy nghĩ đầu tiên của em là không phải đến đây để bất chấp chiến thắng. Sau câu nói của Trang thì em thấy sự đánh giá của mình hơi lệch lạc một chút xíu bởi vì Trang nói xem em là đối thủ và loại thí sinh em, đó như là một cái tát vào mặt em”.

Quán quân The New Mentor cũng đáp trả: “Chị Thùy nên nhìn lại các thí sinh, tất cả đều cố gắng và các bạn đều có Yes, ngoại trừ Ân”. Cuối tập 3, Hoàng Thùy khẳng định: “Thật sự nếu cuộc thi này công bằng, em vẫn mong là nó công bằng ở tất cả các tập sắp tới nhưng đây cũng là cái tát thẳng vào mặt em luôn và tập sau, chắc chắn không còn là một Hoàng Thùy như những tập trước nữa. Cái này mình không nói trước được, nhưng nếu Thùy thắng ở tập tiếp theo, chắc chắn Thùy sẽ dạy cho Trang một bài học”.