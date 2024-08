The Next Gentleman tập 1: Màn hội ngộ bạn thân của Á hậu Hương Ly là điểm sáng

HHT - Tập 1 "The Next Gentleman 2024 - Quý Ông Hoàn Mỹ" vừa lên sóng đã lại ấn tượng mạnh với dàn "quý ông" sở hữu profile "khủng", ai đang được khán giả quan tâm nhất?

The Next Gentleman 2024 là cuộc đua khốc liệt giữa 24 thí sinh đến từ team Cố định (của Supporter) và team Luân phiên (thí sinh tự do). Ở mỗi tập, các thí sinh team Luân phiên sẽ được chia đều và sắp xếp ngẫu nhiên vào 4 team Cố định để thực hiện thử thách.

Những quý ông “tự do” mang trong mình khát vọng lớn

Chip Nguyễn, sinh năm 1995, cao 1m77, là một diễn viên và chuyên gia công nghệ. Anh chàng từng theo học tại Lancaster University và UNSW Sydney, sau đó học thêm về điện ảnh và diễn xuất tại Identity School Of Acting ở London. Sinh ra tại Cộng hòa Séc và lớn lên ở Anh, Chip Nguyễn mang đến The Next Gentleman 2024 hình ảnh một "quý ông" tự tin và phóng khoáng.

Trong thử thách đầu tiên, Chip Nguyễn đã thể hiện sự thông minh và bản lĩnh khi trình bày vật phẩm bí mật là “chest pads”. Vòng chọn đội, Chip Nguyễn cũng là thí sinh khiến Mai Ngô rơi vào thế "lấy một địch chín". Sau nhiều đắn đo, Chip Nguyễn đã chọn team Luân phiên. Có thể thấy, đây là một chiến binh nổi bật trong những vòng thi tiếp theo của chương trình.

Lưu Cao Phát, thí sinh từng để nhiều tiếc nuối cho khán giả tại The Next Gentleman mùa 1. Trở lại mùa 2, màn thể hiện của Cao Phát là một trong những "chiến binh" gây chú ý. Xuất hiện với vẻ ngoài chững chạc và điềm tĩnh, Cao Phát mang đến một hình ảnh nâng cấp của bản thân. Điều này khiếu Supporter Như Vân mong muốn chàng trai sinh năm 1998 về với đội hình của mình. Tuy nhiên Cao Phát đã chọn team Luân phiên. Dù sở hữu ngoại hình sáng, nhưng Supporter Lê Thu Trang nhận xét Phát vẫn còn “bồng bềnh” sau nhiều năm hoạt động. Việc trở thành thí sinh tự do có thể giúp Cao Phát biến hóa với nhiều màu sắc khác nhau.

Tạ Công Phát, chàng trai sinh năm 1995, từng đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Man Of The World 2019. Tạ Công Phát xuất hiện ở vòng chọn đội với gương mặt điển trai nam tính, khắc phục được những yếu điểm mà giám khảo Lukkade đã nhắc nhở trước đó. Anh là thí sinh khiến Supporter Hoàng Thùy phải đắn đo suy nghĩ. Sau cùng, giám khảo Hữu Long đã trao cơ hội cho Công Phát với tư cách là thí sinh team Luân phiên.

Ngoài ra, khán giả còn chứng kiến tình bạn đẹp giữa Công Phát và Supporter Hương Ly. Những chia sẻ về thời gian khó khăn của cả hai tạo nên câu chuyện truyền cảm hứng về nghị lực và sự quyết tâm. Với việc muốn khẳng định bản thân và tìm kiếm chỗ đứng, Tạ Công Phát có đủ quyết tâm để chinh phục vị trí Quán quân của chương trình.

Nhóm Cố Định: Nơi bắt đầu hành trình của một quý ông

Nguyễn Xuân Thắng, sinh năm 2001 tại Hà Nội, là diễn viên và người mẫu. Xuất phát điểm là một sinh viên khối ngành kỹ thuật, con đường đến với nghệ thuật, thời trang và công việc người mẫu của Xuân Thắng là bước ngoặt lớn. Xuân Thắng là thí sinh thứ 2 giúp Supporter Hương Ly hoàn thành đội hình sớm nhất. Với tính cách "mạnh mẽ, lắng nghe và kiên trì", Xuân Thắng sẽ là một nhân tố mới đầy tiềm năng trong cuộc đua năm nay.

Nguyễn Văn Phương, còn được biết đến với nghệ danh Kang Chul, anh là diễn viên, người mẫu và KOL. Là gương mặt nổi bật của làng giải trí Việt trong thời gian vừa qua, Kang Chul đã làm việc với nhiều nhãn hàng và tham gia các dự án quảng cáo, giải trí khác nhau. Theo nhận xét từ giám khảo Hữu Long, Kang Chul sở hữu “gương mặt cực kỳ commercial”. Anh cũng là thí sinh đầu tiên được Supporter Mai Ngô chọn về đội ngay trong thử thách vận động. Đây có thể là bước đệm giúp hoàn thiện hình ảnh cho chàng trai sinh năm 2000.