Học cách ăn mặc khoe cá tính như Han So Hee - "nàng thơ" của Jung Kook BTS

HHT - Han So Hee là cái tên nhận được sự chú ý của truyền thông Hàn thời gian gần đây, đặc biệt sau khi trở thành nữ chính trong MV "Seven" của Jung Kook (BTS). Phong cách thời trang đa dạng, cá tính của nữ diễn viên được Knet đánh giá cao.

Han So Hee là nữ diễn viên thế hệ mới nổi bật nhất nhì làng giải trí Hàn Quốc ở thời điểm hiện tại. Cô ghi dấu ấn trong lòng công chúng bởi khả năng hóa thân linh hoạt ở nhiều vai diễn trong: My Name, Nevertheless, Thế Giới Hôn Nhân...

Mỹ nhân sinh năm 1994 sở hữu visual hiếm có trong làng giải trí, nét đẹp độc lạ, cuốn hút, thanh thuần nhưng không kém phần quyến rũ.

Nhan sắc đẹp lạ cũng giúp nữ diễn viên trở thành gương mặt được nhiều thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng ưa thích. Cô nàng thậm chí còn được nhận định có khả năng vượt mặt đàn chị Song Hye Kyo và Jeon Ji Hyun để trở thành "nữ hoàng quảng cáo mới" của xứ sở Kim chi.

Cùng với sự nghiệp diễn xuất lên như diều gặp gió, Han So Hee cũng liên tục gặt hái nhiều thành công ở lĩnh vực thời trang. Gần đây nhất, Han So Hee trở thành Đại sứ thương hiệu toàn cầu người Hàn đầu tiên của Balenciaga.

Cú “bắt tay” với thương hiệu trở thành bước ngoặt lớn trong phong cách thời trang của nữ diễn viên. Han So Hee bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân, thử sức đa dạng phong cách hơn.

Trong nhiều lần xuất hiện, cô nàng gây ấn tượng với khả năng cân đồ đỉnh, tư duy phối màu, thiết kế ấn tượng. Tủ đồ của cô nàng xuất hiện nhiều món đồ có tính thử thách như áo xuyên thấu, giày chunky.

Mới đây, khi trở thành nữ chính trong MV Seven của Jung Kook (BTS), nữ diễn viên họ Han cũng được netizen hết lời khen ngợi bởi các outfit ấn tượng, cùng thần thái cuốn hút.

Gu thẩm mỹ của nữ diễn viên được công chúng đánh giá cao. Trong loạt ảnh đời thường hay xuất hiện ở sân bay, So Hee nhiều lần gây sốt với các bản mix & match phá cách, ấn tượng.