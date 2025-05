Hội chị cả Em Xinh "Say Hi": Phương Ly - Bích Phương "chất", Tiên Tiên khác biệt

HHT - Phương Ly, Bích Phương, Bảo Anh, Miu Lê hay Tiên Tiên đều là những cái tên hút tương tác khủng khi góp mặt trong dàn line-up chính thức của Em Xinh "Say Hi". Bên cạnh tính cách giải trí, hội chị cả Em Xinh "Say Hi" được khen ngợi nhờ sắc vóc thời thượng.

Miu Lê

Miu Lê là nhân tố giải trí hàng đầu của Em Xinh "Say Hi". Giọng ca Em Là Bà Nội Của Anh cũng được dự đoán sẽ tiến sâu tại chương trình nhờ độ hút truyền thông, tính cách nhí nhảnh cũng như tài năng âm nhạc.

Miu Lê "biến hóa" cùng nhiều phong cách thời trang sau hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật với vai trò ca sĩ, diễn viên. Ở tuổi 35, cô hướng đến hình ảnh năng động, khỏe khoắn. Ngôi sao sinh năm 1991 “hồi teen” trong những thiết kế gam màu rực rỡ, họa tiết bắt mắt, chuộng lối trang điểm nhấn vào gò má ửng hồng kiểu “cháy nắng”.

Bích Phương

Sau vài năm ở ẩn, Bích Phương gây bão mạng xã hội khi tái xuất tại Em Xinh “Say Hi”. Bài đăng thông báo ghi danh của nữ ca sĩ hút hơn 73K lượt tương tác chỉ sau 11 giờ đăng tải.

Bích Phương có hành trình nâng cấp nhan sắc ấn tượng sau 15 hoạt động trong làng giải trí. Ở tuổi 36, mỹ nhân V-Biz nhiều lần gây trầm trồ nhờ khí chất cuốn hút khác lạ mỗi lần xuất hiện. Giọng ca Đi Đu Đưa Đi theo đuổi phong cách thời trang trưởng thành, sang trọng trong hai năm gần đây.

Bảo Anh

Bảo Anh đang vướng tranh luận gay gắt khi góp mặt trong dàn line-up Em Xinh “Say Hi” 2025. Nữ ca sĩ sinh năm 1992 từng tham gia Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng mùa 1 nhưng rút lui giữa chừng.

Bảo Anh có bước chuyển mình khi bước qua tuổi 30. Thời điểm mới bước chân vào showbiz qua Giọng hát Việt mùa 1, cô gây thiện cảm nhờ hình ảnh ngọt ngào, dịu dàng. Bảo Anh trưởng thành, mặn mà hơn sau 1 thập kỷ hoạt động nghệ thuật. Giọng ca 9X chuộng váy áo chất liệu xuyên thấu, cắt xẻ táo bạo.

Phương Ly

Phương Ly là thí sinh hút lượng fan nam đông đảo tại Em Xinh "Say Hi" nhờ hình tượng “vợ quốc dân” và mối tình đẹp với rapper Andree. Nhiều khán giả bất ngờ khi biết tuổi thật của Phương Ly. Giọng ca gốc Thanh Hóa năm nay 35 tuổi, chuộng những bộ cánh trình diễn trẻ trung có gam màu tươi sáng, kết hợp với các chi tiết trendy như dáng váy bí ngô, bèo nhún, đính kết nơ và sequin.

Tiên Tiên

Sự xuất hiện của Tiên Tiên tại Em Xinh “Say Hi” gây bất ngờ. Nghệ sĩ sinh năm 1991 từng là "quái vật nhạc số" giai đoạn năm 2010 - 2015, sở hữu nhiều bản hit như Say You Do, My Everything, Vì Tôi Còn Sống…

Tiên Tiên được đánh giá là đối thủ nặng kí nhờ hội tụ nhiều yếu tố "viral". Giọng ca 34 tuổi biết sáng tác, chơi nhiều nhạc cụ. Tiên Tiên là “em xinh” hiếm hoi theo đuổi hình tượng tomboy, có kiểu tóc ngắn xoăn sóng bồng bềnh đặc trưng và khiếu hài hước duyên dáng.

Tủ đồ của Tiên Tiên đa phần là các thiết kế basic gam màu trung tính. Giọng ca Say You Do lựa chọn âu phục may đo chỉn chu khi xuất hiện trước công chúng. Ngoài đời, những bản phối thể thao năng động như quần jeans, áo phông in hình graphic hay hoodie được Tiên Tiên thường xuyên lựa chọn.