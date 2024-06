Horoscope 17/6 - 23/6: Ma Kết tránh phân tâm, Song Ngư đón nhân duyên tốt lành

HHT - Tuần tới khu vực Thủ đô Hà Nội sẽ duy trì trạng thái nắng nóng gay gắt đến hết tuần, nhiệt độ cao nhất được dự báo sẽ đạt mức 38-40 độ C. Tại TP.HCM, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

HHT - Công an thành phố Hà Nội chính thức có thông tin ban đầu về vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà số 207, đường Định Công Hạ, Hoàng Mai, Hà Nội.

HHT - Sau thành công của nhạc kịch "Shrek: The Musical 2023", đánh dấu năm thứ ba trên hành trình đưa nghệ thuật và nhạc kịch chuẩn Broadway đến gần hơn với các bạn trẻ Việt Nam, The YOUniverse đã mang show diễn trở lại với một diện mạo mới mang tên "Shrek: On National Tour".