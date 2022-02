Hotgirl "trứng rán cần mỡ" Trần Thanh Tâm nói gì về tin đồn đang mang bầu?

HHT - Trong những ngày qua, sau khi BTC Miss World (Hoa hậu Thế giới) 2021 công bố thêm phần thi phụ, với tiêu chí người chiến thắng sẽ vào thẳng Top 12, người hâm mộ rất mong chờ Hoa hậu Đỗ Thị Hà nhập cuộc. Nhưng mãi mới đây, nàng Hậu mới chính thức cập nhật phần thi của mình và tiết lộ vì sao lại bị chậm trễ so với các thí sinh khác.

HHT - Một phi công ở Ấn Độ đúng là xui xẻo trăm đường: Vì một lý do khách quan, máy bay mà anh lái gặp tai nạn dẫn đến hư hỏng. Điều may mắn là không có thiệt hại nào về người, nhưng phi công này giờ lại bị bắt phải đền một khoản tiền rất lớn, là 258 tỷ đồng. Vì lý do gì mà lại có sự việc thế này?