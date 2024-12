Hùng Huỳnh căng thẳng thấy rõ khi lên sân khấu nhận giải "Mỹ nam của năm"

HHT - Hiệu ứng từ Anh Trai "Say Hi" giúp Hùng Huỳnh có giải thưởng đầu tiên trong sự nghiệp hoạt động nghệ thuật. Tuy nhiên, thái độ căng thẳng, rụt rè của nam ca sĩ tại lễ trao giải gây bàn tán.

Đêm trao giải Ngôi sao của năm 2024 diễn ra tối 18/12. Hạng mục "Mỹ nam của năm" trở lại sau 10 năm vắng bóng, thu hút sự quan tâm của khán giả. Hùng Huỳnh vượt qua 5 đối thủ nặng ký bao gồm: Hải Đăng Doo, Dương Domic, Kay Trần, MONO, Anh Tú Atus để trở thành chủ nhân của giải thưởng này.

Số liệu từ BTC cho biết Hùng Huỳnh chiến thắng giải thưởng Mỹ nam của năm với số phiếu áp đảo so với các ứng cử viên cạnh tranh, vượt mức 2,4 triệu phiếu bình chọn.

"Tôi vinh dự, cảm động khi nhận giải thưởng đầu tiên trong sự nghiệp hoạt động nghệ thuật. Đây là khoảnh khắc tôi không bao giờ quên và sẽ luôn luôn nhớ mãi. Đây không chỉ là sự ghi nhận mà còn là sự nhắc nhở sâu sắc, để tôi luôn có trách nhiệm, nỗ lực trong hành trình chinh phục ước mơ của mình. Không có con đường tắt nào đi đến thành công, chỉ có sự kiên trì mới có thể giúp những nghệ sĩ trẻ như tôi tiến xa trên con đường này." - Hùng Huỳnh phát biểu.

Tuy nhiên, thái độ của Hùng Huỳnh trên sân khấu nhận giải gây bàn tán. Nam ca sĩ 25 tuổi được cho là có vẻ mặt khác lạ so với lần xuất hiện trước tại concert Anh Trai "Say Hi" tại Hà Nội, trông anh khá căng thẳng, thiếu tự nhiên.

Trong các đoạn phim được ghi lại tại sự kiện, Hùng Huỳnh có thái độ rụt rè, thiếu tự tin. Anh luống cuống từ chối cầm cúp từ ca sĩ Vũ Thịnh khi lên nhận giải thưởng "Hiện tượng giải trí" cùng đội ngũ chương trình. Ở buổi tổng duyệt chương trình, Hùng Huỳnh cũng che chắn kín mít, tỏ ra xa cách mọi người.

Netizen đoán rằng Hùng Huỳnh đang bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề từ vụ ồn ào liên quan tới sản phẩm âm nhạc đầu tay Chẳng Thể Nhắm Mắt. MV vấp phải cơn bão phẫn nộ từ phía ARMY (fan BTS) vì vướng nghi vấn "đạo nhái" MV Standing Next To You (Jung Kook). Nửa đêm 17/12, Hùng Huỳnh đăng tải bài viết xin lỗi, đồng thời ẩn/xóa MV debut khỏi kênh YouTube cá nhân.

Nhiều ARMY không hài lòng với nội dung xin lỗi cũng như sự xuất hiện của anh tại lễ trao giải. Họ lên tiếng chỉ trích nặng nề, yêu cầu nam ca sĩ có động thái đính chính lại sự việc rõ ràng. Trong khi đó, cộng đồng DARLING có mặt tại hiện trường gửi nhiều lời cổ vũ, động viên tới Hùng Huỳnh xuyên suốt sự kiện.