Hùng Huỳnh gửi lời cảm ơn, Đức Phúc đăng ảnh tình cảm bên "người giấu mặt"

HHT - Không chỉ mang đến cho khán giả một màn trình diễn đầy máu lửa, team Rhyder còn để lại loạt thắc mắc xoay quanh vấn đề nhân vật khách mời bị “làm mờ mặt”.

Trong tập 8 Anh Trai Say Hi, team I’m Thinking About You bao gồm: Rhyder, Wean Lê, Đức Phúc, Hùng Huỳnh đã mang đến một tiết mục cực kì bùng nổ, đốt cháy sân khấuvới sự tham gia của khách mời tlinh. Tiết mục thành công về nhất trên đường đua thứ hạng và đang không ngừng "leo top trending".

Tuy nhiên, tiết mục này từng gây xôn xao khi khán giả phát hiện nhà đài đã làm mờ mặt một dancer khách mời. Được biết bên cạnh rapper tlinh, team còn mời đến phần trình diễn hai TikToker nổi tiếng. Thế nhưng khi lên sóng truyền hình, một trong hai người đẹp đã bị ê-kíp làm nhòe đi gương mặt.

Trước sự việc trên, team Rhyder đã có những hành động tinh tế thể hiện sự tôn trọng đối với hai nữ TikToker và nhận về nhiều lời khen từ người hâm mộ. Tuy không lên tiếng giải thích cụ thể về vấn đề này nhưng cả team đã dành lời cảm ơn đến khách mời trên trang cá nhân với thái độ đầy chân thành.

Hùng Huỳnh Gemini để đăng Story có đầy đủ mặt các thành viên cùng khách mời để nói lời cảm ơn, kèm theo đó anh tag thẳng tên hai nữ TikToker vào bài viết của mình.

Về phần Đức Phúc, giọng ca Hơn Cả Yêu cũng gửi lời cảm ơn sự hỗ trợ nhiệt tình từ phía khách mời. Nam ca sĩ đăng tải những khoảnh khắc đi tập luyện, dance cover trên nền nhạc I’m Thinking About You cùng hai nữ khách mời.

Nguyên nhân của sự việc "che mặt" khách mời trên hiện nay vẫn chưa được phía ê-kíp làm rõ. Netizen cho rằng hiện nay chương trình đang gặp nhiều ồn ào và nữ TikToker này cũng từng là tâm điểm của làn sóng chỉ trích trên mạng xã hội về đời tư. Thế nên khán giả cho rằng việc chương trình "che mặt" nữ khách mời là nhằm bảo vệ dàn nghệ sĩ và danh tiếng của chương trình.