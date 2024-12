Hùng Huỳnh xin lỗi sau tranh cãi bắt chước Jungkook, MV debut cũng "bốc hơi"

HHT - Hùng Huỳnh xin lỗi sau tranh cãi MV debut giống Jung Kook BTS, nhưng lời xin lỗi gây tranh cãi hơn khi MV "Chẳng Thể Nhắm Mắt" cũng bất ngờ biến mất trong đêm.

Màn debut solo của Hùng Huỳnh (Anh trai "say hi") với ca khúc Chẳng Thể Nhắm Mắt đang là tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội. Tuy nhiên, thay vì tập trung vào giai điệu hay lời bài hát, cộng đồng mạng lại chú ý đến nội dung MV. Nhiều ý kiến cho rằng concept và hình ảnh của MV này có nhiều nét tương đồng với Standing Next to You của Jung Kook (BTS).

Ngay lập tức, các từ khóa liên quan đến Hùng Huỳnh bắt đầu "leo top" trên X (Twitter), được dẫn dắt bởi cộng đồng fan BTS - Army. Chưa dừng lại ở đó, một số bài viết kêu gọi tẩy chay Hùng Huỳnh cũng xuất hiện, đặc biệt nhắm đến các nhãn hàng đang hợp tác với nam ca sĩ, khiến câu chuyện càng thêm căng thẳng.

Rạng sáng 18/12, Hùng Huỳnh đã đăng bài xin lỗi trên trang cá nhân. Tuy nhiên, nội dung bài viết lại gây tranh cãi. Nhiều Army cho rằng lời xin lỗi không chỉ thiếu trực tiếp mà còn mơ hồ. Một bình luận cho biết: "Đây là lời xin lỗi hả, thua cả ChatGPT viết" hay "ai rảnh mà góp ý hoài, nói tới như vậy rồi mà còn không đề cập đến người cần xin lỗi nữa thì nên xem lại bản thân mình".

Cao trào được đẩy lên khi Hùng Huỳnh bất ngờ ẩn MV Chẳng Thể Nhắm Mắt cùng kênh YouTube của mình ngay trong đêm. Động thái này khiến người hâm mộ bàng hoàng vì không biết sẽ như thế nào. Không ít Darling (tên gọi cộng đồng fan của Hùng Huỳnh) bày tỏ sự cảm thông và gửi lời động viên thần tượng, trong khi các tranh cãi vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.