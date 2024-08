"Hung thần" Getty Images bắt trọn khoảnh khắc Lisa đi nghỉ cùng gia đình Frédéric

HHT - Không còn là suy đoán dựa trên những bức ảnh Instagram, những hình ảnh cho thấy Lisa đúng là vừa trải qua chuyến du lịch cùng gia đình "bạn trai tin đồn" Frédéric Arnault đã lộ diện.

Getty Images đã đăng một vài bức ảnh hé lộ Lisa đã ở cùng với gia đình Arnault tại Nerano, Ý vào ngày 4/8. Dù không rõ mặt nhưng có thể dễ dàng nhận ra Lisa dựa vào góc nghiêng và dáng người.

Những tấm hình này chứng minh cho suy đoán trước đó của fan về việc Lisa đã cùng đi nghỉ dưỡng với gia đình Frédéric Arnault là đúng. Dựa vào ảnh trên Instagram của cô, Géraldine Guyot-Arnault - chị dâu của Frédéric và Rita - bạn gái cậu út nhà Arnault, fan sớm nghi ngờ Lisa đã ở cùng họ tại Hy Lạp và Ý.

Ở một Story Instagram của Lisa, fan nhận thấy tay áo của người cầm túi kẹo cho nữ idol giống với bộ đồ mà Géraldine mặc trong bức ảnh mà Rita đăng tải. Địa điểm mà cô check-in cũng trùng khớp với nơi mà Rita tới.

Năm ngoái, cũng vào khoảng thời gian này, cư dân mạng soi ra nhiều điểm trùng khớp cho thấy Lisa đi nghỉ dưỡng cùng gia đình Frédéric, "tọa độ" cũng là Hy Lạp và Ý.

Ngày 7/8, Lisa trở về Hàn Quốc để hội ngộ cùng 3 thành viên của BLACKPINK ăn mừng kỷ niệm 8 năm ra mắt. Đúng 0 giờ ngày 8/8, bộ tứ mở livestream thổi nến với fan, trò chuyện khoảng 30 phút. Tới chiều 8/8, các cô gái xuất hiện tại fansign đặc biệt, gặp gỡ 88 fan may mắn. Tại đây, Lisa cũng tiết lộ New Woman sẽ có vũ đạo nữ tính và dễ học hơn so với ROCKSTAR. Ngoài ra, có fan Việt góp mặt đã tặng BLACKPINK nón lá và "Yêu tinh" Labubu mặc áo dài. Lisa chính là fan cứng của Labubu.