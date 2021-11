Hương Giang check-in trong căn biệt thự bề thế, nghi vấn "về chung một nhà" với Matt Liu

HHT - Sau thời gian dài ở ẩn, Hoa hậu chuyển giới quốc tế Hương Giang đã trở lại với loạt ảnh xịn sò trong căn biệt thự hoành tráng. Mới đây, CEO người Singapore - Matt Liu cũng vừa chuyển về nơi ở mới và dân tình được phen xôn xao cho rằng cả hai đã chính thức "về chung một nhà".

Thời gian gần đây, Hoa hậu chuyển giới quốc tế Hương Giang được cho là đã chuyển về sống tại căn biệt thự triệu đô tọa lạc tại khu vực đắt đỏ ở TP.HCM. Ngôi nhà bề thế ước tính trị giá hơn 30 tỷ đồng, gây ấn tượng với thiết kế đơn giản nhưng sang trọng, lấy gam trắng làm chủ đạo. Trong những bức hình được Hương Giang đăng lên mạng, cô khiến khán giả trầm trồ với độ hoành tráng của các căn phòng.

Mới đây, nàng hậu lại chia sẻ loạt ảnh dịu dàng, xinh đẹp như công chúa trong không gian nhà bếp và phòng khách. Bên dưới phần bình luận, cư dân mạng dành cho Hương Giang những lời khen không ngớt "Dễ thương quá chị", "Xinh lắm idol ơi". Bên cạnh đó, không ít người hâm mộ còn cho rằng, cô nàng đang tập tành nữ công gia chánh để chuẩn bị cho tương lai.

Bên cạnh đó, động thái mới đây của Matt Liu, bạn trai Hương Giang, cũng khiến dân tình đặc biệt chú ý. Theo đó, nam CEO vừa đăng lên trang cá nhân một status: "Moving on to a new place. A new Journey" (tạm dịch: Chuyển đến một nơi ở mới. Một hành trình mới).

Đáng chú ý, trong story này là hình ảnh một căn biệt thự có khoảng sân khá rộng.Các "thám tử mạng" đã soi ra góc ảnh giống với biệt thự của Hương Giang. Tuy nhiên, tất cả chỉ là đồn đoán của cư dân mạng, cặp đôi Hương Giang - Matt Liu hiện vẫn chưa lên tiếng xác nhận về nghi vấn "về chung nhà".

Sau hơn nửa năm "ở ẩn", Hương Giang đã chính thức comeback với hàng loạt động thái khiến netizen "đứng ngồi không yên". Cô nàng cũng chính thức "tái xuất" showbiz khi đảm nhận vai trò huấn luyện viên The Next Gentleman - Quý ông hoàn mỹ, "đối đầu" hai đàn chị Xuân Lan và Hà Anh.