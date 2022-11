Hương Giang mời "chị đại" Lukkade Metinee cầm cân nảy mực tại Đại Sứ Hoàn Mỹ 2023

HHT - Mới đây, Ban tổ chức Miss International Queen Vietnam 2023 xác nhận siêu mẫu Thái Lan Lukkade Metinee sẽ đảm nhận vai trò giám khảo tại cuộc thi năm nay.

Lukkade Metinee là một siêu mẫu, Hoa hậu và diễn viên nổi tiếng của làng giải trí Thái Lan. Người đẹp từng đăng quang Miss Thailand World năm 1992. Sau đó, cô hoạt động trong lĩnh vực thời trang, diễn xuất và được xem là một trong những “tường thành nhan sắc” của xứ Chùa Vàng. Nữ nghệ sĩ từng tham gia các chương trình truyền hình thực tế đình đám tại Thái Lan như: HLV The Face Thailand và The Face Men Thailand, giám khảo Asia's Next Top Model 5.

Tại Việt Nam, Lukkade cũng là "gương mặt thân quen" của khán giả khi từng ngồi ghế HLV khách mời tại The Face Viet Nam 2017. Bên cạnh đó, cô cũng góp mặt trong một số bộ phim: Lòng dạ độc ác, Chuyện tình lọ lem, Cuộc chiến những ngôi sao, Đại chiến sắc đẹp… Sự xuất hiện của Lukkade Metinee được kì vọng đem đến "làn gió mới" cho chương trình và các thí sinh năm nay.

Hoa hậu Hương Giang vẫn là người đảm nhận vai trò Host tại Miss International Queen Vietnam 2023. Cô sẽ là người đồng hành và kết nối trực tiếp giữa các thí sinh với Ban giám khảo và Huấn luyện viên.

Trên mạng xã hội, người hâm mộ háo hức dự đoán những cái tên sẽ lộ diện tiếp theo tại Miss International Queen Vietnam 2023. Siêu mẫu Hoàng Thùy, siêu mẫu Minh Tú, Hoa hậu Khánh Vân... đang nằm trong vòng dự đoán của fan.