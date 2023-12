Hướng ngoại cuối tuần: Vẽ tranh doodle, "thiết kế" giày tại Saigon Urban Street Fest

HHT - Bắt kịp "tần số" với sự sôi động, nhiệt huyết của giới trẻ, sự kiện Saigon Urban Street Fest sẽ là địa điểm check-in có đầy đủ trải nghiệm về nghệ thuật, ẩm thực, văn hóa...

Ở thời điểm giao mùa cuối năm, mọi người thường dành thời gian "hướng nội" tại những quán cà phê xinh đẹp, yên tĩnh. Để thay đổi chút không khí cho bớt nhàm chán, bạn có thể thử lựa chọn "hướng ngoại" tại sự kiện Saigon Urban Street Festdiễn ra trong cuối tuần này tại Bưu điện trung tâm TP.HCM.

Đây là sự kiện lột tả góc nhìn khác về nghệ thuật đường phố gắn với quá trình phát triển của nó. Mỗi nghệ sĩ, mỗi hoạt động xuất hiện tại Saigon Urban Street Fest đều mang tinh thần giao thoa giữa cái cũ và mới. Các hoạt động cộng đồng đường phố được kết nối với không gian ngoài trời đầy năng lượng, kích thích sự hứng thú của khách tham dự.

Đến với sự kiện, Gen Z và Gen Alpha có thể tương tác với nhiều loại hình nghệ thuật như: Vẽ "Bức tranh Doodle về du lịch TP.HCM lớn nhất Việt Nam"; khám phá không gian nghệ thuật đa sắc màu Ngày gặp lại - Lại gặp mình; vẽ trực tiếp trên backdrop, các sản phẩm như túi Tote, nón, áo T-shirt hoặc giày tại khu vực Re-new Zone; khắc hình ly bạc xỉu, khắc hình văn hóa đường phố...

Pop-up Zone sẽ là sân chơi tập trung về public art, thức uống trendy, cake tasting. Tại đây, người tham dự sẽ được trải nghiệm dùng thử miễn phí các sản phẩm đặc sắc từ các nhãn hàng trong và ngoài nước.

Đương nhiên, một lễ hội đường phố không thể thiếu chất xúc tác là âm nhạc. Hòa nhịp cùng Saigon Urban Street Fest là những phần trình diễn sôi nổi, nhiều cảm xúc đến từ các nghệ sĩ trẻ như Whee! Band, Giana, Felix Nguyễn, DUYBI...

Ngoài ra, tại Hype Space, sẽ có những khung giờ cypher cho các nhóm nhảy, nghệ sĩ đường phố được yêu nhất với các thể loại street dance, breaking dance, popping, dance cover... Đặc biệt, lễ hội còn có màn xuất hiện của nhóm nghệ sĩ The Funky Monkeys đến từ Berlin, Đức. Khán giả sẽ được chứng kiến màn trình diễn nhảy hiện đại kết hợp nghệ thuật xiếc của nhóm.

Để trở nên nổi bật cùng chủ đề Head Out Of The Original của năm nay, bạn có thể thoải mái diện outfit theo phong cách street wear để có được những bức ảnh Facebook, Instagram "nghìn tim". Hãy dành thời gian tham dự sự kiện để kết nối cùng vẻ đẹp đường phố cũng như các nghệ sĩ trẻ.